Desamuduru Movie Re-Release | ఈ మధ్య రీ-రిలీజ్‌ల సందడి మరీ ఎక్కువైపోయింది. హీరోల బర్త్‌డేలు, ఫలానా హీరో నటించిన సినిమాలు పది, ఇరవై వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా రీ-రిలీజ్‌లను ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు. పోకిరితో స్టా్ర్ట్‌ అయిన ఈ ట్రెండ్‌ ఆరెంజ్‌ వరకు వచ్చింది. అటకెక్కిన సినిమాలు సైతం రీ-రిలీజ్‌ అవుతున్నాయి. రెబల్, ఆరెంజ్‌ వంటి డిజాస్టర్‌ సినిమాలు కూడా రీ-రిలీజ్‌ల రూపంలో ఘన విజయాలు సాధించాయి. ఇక ఇప్పుడు ఈ రీ-రిలీజ్‌ వంతు అల్లు అర్జున్‌ వరకు వచ్చింది. ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఏప్రిల్‌ 6న దేశముదురు సినిమాను రీ-రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు.

అప్పుడప్పుడే హీరోగా మంచి క్రేజ్‌ తెచ్చుకుంటున్న బన్నీను ఈ సినిమా స్టార్‌ను చేసింది. బన్నీ కామెడీ టైమింగ్‌, యాక్షన్‌, నటన అన్ని సమపాల్లలో కుదిరి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర కాసుల వర్షం కురిసింది. పూరి టేకింగ్‌‌, డైలాగ్స్‌కు ప్రేక్షకులు వెర్రెత్తిపోయారు. హన్సిక అందాల ఆరబోతకు యూత్‌ పిచ్చెక్కిపోయారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో బన్నీ సిక్స్‌ ప్యాక్ బాడీకి సెలబ్రెటీలు సైతం ఫిదా అయ్యారు. ఇక అప్పట్లో ఈ సినిమా రూ.26 కోట్ల కలెక్షన్‌లు సాధించి.. ఆ ఏడాది హైయెస్ట్‌ గ్రాసర్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. అలాంటి సినిమా మళ్లీ 16ఏళ్ల తర్వాత థియేటర్‌లకు రానుండటంతో బన్నీ ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్‌ ఖుషీ అవుతున్నారు.

డీవివి దానయ్య ఎంటర్‌టైనమెంట్స్‌ నిర్వాహకులు ట్విట్టర్‌లో ‘మరోసారి థియేటర్‌లలో బాలగోవింద్‌ స్టైలిష్‌, మాస్‌ స్వాగ్‌ని మళ్లీ చూడటానికి సిద్ధంగా ఉండండి! ఏప్రిల్‌ 6న కుమ్మేస్కుందాం’ అని ట్విట్‌ చేసింది. దీనిపై బన్నీ అభిమానులు ఈ సారి రచ్చ మాములుగా ఉండదు, కుమ్మేద్దాం అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Much awaited #Desamuduru4KSpecialShows on the eve of Icon star @alluarjun‘s birthday 🔥

Gear up to Re-Witness the STYLISH x MASS Swag of Bala Govind in theatres once again!

April 6th, Kummeskundham! 😎#20ICONICyearsOfAlluArjun pic.twitter.com/AYOsnFFhSX

— DVV Entertainment (@DVVMovies) March 28, 2023