April 17, 2024 / 06:37 PM IST

Deepika Padukone | రోహిత్‌ శెట్టి కాప్‌ యూనివర్స్‌లో వచ్చే సినిమాలకు క్రేజ్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ ప్రాంఛైజీలో చివరగా 2021లో నాలుగో సినిమా Sooryavanshi వచ్చింది. కాగా ఇప్పుడు Singham Again అంటూ మరో యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నాడు. టైగర్‌ ష్రాఫ్‌, కరీనాకపూర్‌, దీపికాపదుకొనే లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ ఫొటో రూపంలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

దీపికాపదుకొనే పోలీసాఫీసర్‌ గెటప్‌లో యాక్షన్‌ మూడ్‌లో ఉండటం చూడొచ్చు. సీన్‌ చేసిన తర్వాత మానిటర్‌లో చెక్‌ చేసుకుంటోంది. దీపికాపదుకొనే ప్రెగ్నెన్సీ అనౌన్స్‌మెంట్ తర్వాత కూడా ఫుల్ యాక్షన్‌ అవతార్‌లో ఉన్న స్టిల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. జవాన్‌తో సూపర్ హిట్‌ కొట్టిన దీపికాపదుకొనే మరో హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకోవడం ఖాయమని ఇప్పటివరకు వచ్చిన లుక్స్‌ చెబుతున్నాయి.

దీపికాపదుకొనే ఇందులో శక్తి శెట్టిగా కనిపించబోతున్నట్టు తెలియజేస్తూ లాంఛ్ చేసిన లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. రోహిత్‌ శెట్టి మరోవైపు ఇండియన్ పోలీస్ ఫోర్స్‌ ప్రాజెక్ట్‌తో వెబ్‌ ప్రపంచంలోకి కూడా అడుగుపెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ సిరీస్‌ జనవరి 19న ప్రైమ్‌ వీడియోలో రిలీజైంది. సిద్దార్థ్‌ మల్హోత్రా, శిల్పాశెట్టి, వివేక్‌ ఒబెరాయ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

సెట్స్‌లో ఇలా..

Deepika Padukone and Rohit Shetty on the sets of #SinghamAgain #DeepikaPadukone pic.twitter.com/02yfj5999G

Zoom Leaks….#DeepikaPadukone on the sets of #SinghamAgain 🔥🔥

She is looking dashing and beautiful in uniform pic.twitter.com/HQFY83sBH2

— Movie_Reviews (@Movie_reviewsss) April 17, 2024