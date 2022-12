December 25, 2022 / 04:36 PM IST

అక్కినేని నాగచైత‌న్య (Naga Chaitanya) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం కస్టడీ (Custody). NC 22గా తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. నేడు క్రిస్మస్‌ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని చైతూ టీం ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్ లో జోష్ నింపుతోంది. నూతన సంవత్సర కానుకగా కస్టడీ క్రేజీ అప్‌డేట్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. 2023 జనవరి 1న అప్‌డేట్‌ ప్రకటించనున్నట్టు మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు.

సస్పెన్స్ గా ట్వీట్ పెట్టడంతో న్యూఇయర్‌కు రాబోయేది కస్టడీ టీజరే అయి ఉంటుందని అంతా తెగ చర్చించుకుంటున్నారు. దీనిపై మరికొన్ని రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది. ఈ చిత్రంలో బంగార్రాజు సినిమా తర్వాత కృతిశెట్టి మరోసారి నాగచైతన్యకు జోడీగా నటిస్తోంది. మానాడు చిత్రంతో శింబుకు గ్రాండ్‌ కమ్‌బ్యాక్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన వెంకట్‌ ప్రభు డైరెక్షన్‌లో యాక్షన్‌ ఎంటర్టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమా ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్, ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.

ఈ చిత్రంలో శివ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా నాగచైత‌న్య కనిపించనున్నాడు. కస్టడీలో వెన్నెల కిశోర్‌, శరత్‌కుమార్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్, ప్రియమణి కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. అరవింద్‌ స్వామి విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్‌ మ్యాస్ట్రో ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నారు.

శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ ట్వీట్ ..

Merry Christmas to Everyone!🎄🥳

To make it more special a blasting update on New Year 01:01:2023 🎉#𝐂𝐮𝐬𝐭𝐨𝐝𝐲 – A @vp_offl HUNT💥@chay_akkineni @IamKrithiShetty @thearvindswami @ilaiyaraaja @thisisysr @srinivasaaoffl pic.twitter.com/GrRRPLmO0o

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) December 25, 2022