Suhas | సుహాస్‌ చాలా బిజీ గురూ.. కొత్త సినిమాకు క్రేజీ టైటిల్‌

Suhas | ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్‌లను పూర్తిగా ఆస్వాదించే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు సుహాస్‌ (Suhas). కాగా సుహాస్ మరోవైపు బలగం నిర్మాతలు హన్షిత రెడ్డి, హర్షిత్ రెడ్డి సంయుక్తం నిర్మాణంలో సందీప్‌ రెడ్డి బండ్ల దర్శకత్వంలో సినిమాకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేశాడు.

March 20, 2024 / 06:14 PM IST

Suhas | ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సక్సెస్‌లను పూర్తిగా ఆస్వాదించే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు సుహాస్‌ (Suhas). ఇటీవలే అంబాజీపేట మ్యారేజీ బ్యాండు సినిమాతో మరో హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో సుహాస్‌తో వెబ్‌ ఫిల్మ్‌ ఉప్పు కప్పురంబు ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. కీర్తిసురేశ్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. కాగా సుహాస్ మరోవైపు బలగం నిర్మాతలు హన్షిత రెడ్డి, హర్షిత్ రెడ్డి సంయుక్తం నిర్మాణంలో సందీప్‌ రెడ్డి బండ్ల దర్శకత్వంలో సినిమాకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేశాడు.

ఈ చిత్రానికి జనక ఐతే గనక టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేసినట్టు వార్తలు వస్తుండగా.. మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

ఇందుమూలంగా యావన్మంది ప్రజానీకానికి తెలియజేయునది ఏమనగా.. సమ్మర్‌కి చల్లటి నవ్వుల్ని పంచడానికి వచ్చేస్తున్న మోహో.. వరల్డ్‌వైడ్‌గా మే 24న విడుదల కానుంది. ప్రొడక్షన్‌ నంబర్ 4గా వస్తున్న ఈ మూవీ టైటిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్ త్వరలోనే ఉండబోతుంది.. అంటూ ప్రీ లుక్‌ విడుదల చేయగా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

కండ్లకు గంతలు కట్టుకుని, చేతిలో త్రాసు పట్టుకున్న ఫన్నీ స్టిల్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. సంగీర్తన విపిన్‌ ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. విజయ్ బల్గానిన్‌ కంపోజర్‌గా పనిచేస్తున్నాడు. సుహాస్ ఖాతాలో శ్రీరంగనీతులు, ఆనందరావ్‌ అడ్వంచర్స్, ప్రసన్న వదనం సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి.

Team #PrasannaVadanam is shining bright with great confidence at the Teaser Launch Event!

A thrilling teaser out now! https://t.co/VYVMzc0M2L@ActorSuhas @payal_radhu @RashiReal_ @ManikantaJS @arjunyk @ReddyPrasadLTC @harshachemud #Nandu @edwardpereji9 @Teju_PRO @LTHcinemas pic.twitter.com/Njf2C1OdOR

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) March 7, 2024

Unveiling The Title Poster Of #SriRangaNeethulu

Ing @ActorSuhas @KarthikRathnam3 @iRuhaniSharma @viraj_ashwin

#VenkateshwaraRaoBalmuri

& #PraveenKumarVSS

In Theatres Soon

@Siddhu_Pro@PRDuddiSreenu pic.twitter.com/Vu5vntlWGe

— Ramesh Bala (@rameshlaus) May 15, 2023

Read Today's Latest Cinema Telugu News