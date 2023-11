Cine Celebrities Cast Their Vote In Ts Assembly Elections 2

TS Assembly Elections | రామ్‌ చరణ్‌, మహేశ్‌ బాబు, బ్రహ్మానందం.. ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ఓటేసిన ప్రముఖులు

November 30, 2023 / 04:40 PM IST

TS Assembly Elections | తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు (TS Assembly Elections) పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రజాస్వామ్య పండుగలో సాధార‌ణ ఓట‌ర్లతో పాటు సెల‌బ్రిటీలూ ఓటేసేందుకు పోటెత్తుతున్నారు. సాధారణ పౌరుల్లా క్యూలో నిల్చొని మరీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటున్నారు. దీంతో ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద సినీతారల (Cine Celebrities) సందడి నెలకొంది. ఇప్పటికే పలువురు తారలు ఓటు వేసిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా టాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ రామ్‌ చరణ్‌ – ఉపాసన దంపతులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అదేవిధంగా మహేశ్‌ బాబు – నమ్రత కూడా జూబ్లీహిల్స్‌లోని జూబ్లీ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో ఓటు వేశారు. ప్రముఖ సీనియర్‌ నటుడు బ్రహ్మానందం, రాజశేఖర్‌, రామ్‌, స్టార్‌ షెట్లర్‌ పీవీ సింధు, యాంకర్‌ అనసూయ భరద్వాజ్‌ తదితరులు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అంతా తమ విలువైన ఓటును వేయాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

#WATCH | Actor Ram Charan leaves from a polling booth in Jubilee Hills, Hyderabad after casting his vote "Just come and vote, " he says #TelanganaElection2023 pic.twitter.com/cvkr9VZ63G — ANI (@ANI) November 30, 2023

రాష్ట్రంలో మొత్తం 119 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు నేడు పోలింగ్‌ నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్‌ మొదలైంది. సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ పోలింగ్‌ కొనసాగనుంది. అయితే, సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మాత్రమే పోలింగ్‌కు అధికారులు అనుమతించారు. దీంతో 13 నియోజకవర్గాల్లో (13 constitutions) అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ (TS Assembly Elections ) ముగిసింది. మిగతా నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్‌ కొనసాగుతోంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 51.89 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైనట్లు (Voting percentage) ఎన్నికల అధికారులు ప్రకటించారు. అత్యధికంగా మెదక్‌ జిల్లాలో 69.33 శాతం పోలింగ్‌ నమోదుకాగా.. అత్యల్పంగా హైదరాబాద్‌లో 31.17 శాతం పోలింగ్‌ నమోదైంది.

#WATCH | Telangana Elections | Actor Mahesh Babu cast his vote at a polling booth in Jubilee Hills, Hyderabad today. pic.twitter.com/SrsJky2FDk — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Actor Brahmanandam leaves from a polling station in Hyderabad after casting his vote "Please vote," he says #TelanganaElections2023 pic.twitter.com/ycnie2ntHy — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Telugu actor Rajasekhar arrives at Jubilee Hills Public School in Hyderabad to cast his vote in Telangana Assembly elections#TelanganaElections2023 pic.twitter.com/Acp3F3wjmx — ANI (@ANI) November 30, 2023

