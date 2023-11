Cine Celebrities Cast Their Vote In Ts Assembly Elections

TS Assembly Elections | ఓటేసిన సినీ ప్రముఖులు

TS Assembly Elections | తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల (TS Assembly Elections ) పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. దీంతో ప్రజలు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు.

November 30, 2023 / 09:48 AM IST

TS Assembly Elections | తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల (TS Assembly Elections ) పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. మొత్తం 119 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఎన్నికల పోలింగ్‌ గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు మొదలైంది. సాయంత్రం 5 గంటల వరకూ పోలింగ్‌ కొనసాగనుంది. సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లో సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మాత్రమే పోలింగ్‌ జరగనుంది. దీంతో ప్రజలు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. సామాన్యులే కాదు.. పోలింగ్‌ ప్రారంభమైన వెంటనే ఓటేసేందుకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు కూడా ఆయా పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సమీపంలోని పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో క్యూలైన్లో నిలబడి ఓటు వేస్తున్నారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ క్లబ్‌లో భార్య సురేఖతో కలిసి మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఇక జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) సైతం జూబ్లీహిల్స్‌లోని పీ ఓబుల్‌రెడ్డి పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్‌ కేంద్రంలో తల్లి, భార్యతో కలిసి సామాన్యుడిలా క్యూలైన్‌లో నిలబడి ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. జూబ్లీహిల్స్‌ పబ్లిక్‌ స్కూల్‌లో ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఎంఎం కీరవాణి, జూబ్లీహిల్స్‌ క్లబ్‌లో నటుడు సుమంత్‌, బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ సెంటర్‌ పోలింగ్‌ బూత్‌ 153లో సినీ నటుడు అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) ఓటు వేశారు. నటుడు వెంకటేశ్‌, ప్రముఖ దర్శకులు రాఘవేంద్రరావు, రాజమౌళి, తేజ, హీరో నితిన్‌‌, శ్రీకాంత్‌ తదితరులు ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ మేరకు ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియాలో వేదికగా పంచుకున్నారు.

#WATCH | Telangana Elections | Actor Chiranjeevi and his family arrive at a polling booth in Jubilee Hills, Hyderabad to cast their votes. pic.twitter.com/gCeuI6IscA — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Telangana Elections | Actor Jr NTR and his family arrive to cast their votes at the polling booth in P Obul Reddy Public School in Hyderabad. pic.twitter.com/UpVO6lgFwv — ANI (@ANI) November 30, 2023

#WATCH | Actor Allu Arjun after casting his vote in Hyderabad’s Jubilee Hills area#TelanganaElections2023 pic.twitter.com/YbIrZxo5VM — ANI (@ANI) November 30, 2023

Pls Cast your vote responsibly . pic.twitter.com/ACsSAbRCbd — Allu Arjun (@alluarjun) November 30, 2023

#WATCH | Telangana Elections | Jubilee Hills, Hyderabad: After casting his vote Oscar-winning music composer, Padma Shri MM Keeravani says, “…Everyone should utilise their voting power…This is not a holiday.” pic.twitter.com/9LgyrQFy1C — ANI (@ANI) November 30, 2023

We did?

DID YOU?

Be a proud voter..💪🏽 🇮🇳 pic.twitter.com/LRy9bdS3HV — rajamouli ss (@ssrajamouli) November 30, 2023

#WATCH | Actor Srikanth casts his vote in the Jubilee Hills area of Hyderabad, and says, “Please do cast your vote.”#TelanganaElections pic.twitter.com/zhn1q3h4vG — ANI (@ANI) November 30, 2023

ఎన్నికల్లో 2,290 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలువగా.. 3,26,18,205 మంది ఓటర్లు వారి భవితవ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నారు. రాష్ట్రంలో 1,63,13,268 పురుష ఓటర్లు.. 1,63,02,261 మహిళలు ఓటుహక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. 2,676 ట్రాన్స్‌జెండర్లు, 15,406 సర్వీస్‌ ఓటర్లు వేయనున్నారు. ఎన్నికలకు ఈసీ 35,655 పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో 12వేల సమస్యాత్మక కేంద్రాలుగా గుర్తించింది. 27,094 వెబ్‌కాస్టింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది.

