Mega157 | ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్న చిరు కొత్త సినిమా కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌..!

August 22, 2023 / 11:53 AM IST

Chiarnjeevi | అనుకున్న దానికంటే భోళా శంకర్‌ సినిమా ఎక్కువ నష్టాలే తెచ్చిపెట్టింది. చిరు కెరీర్‌లో ఆచార్యకు మించిన ఫ్లాప్‌ మరోటి రాదులే అనుకుంటున్న ఫ్యాన్స్‌కు దానికి మించి ఫ్లాప్‌గా భోళాశంకర్‌ నిలిచింది. ప్రస్తుతం చిరుకు ఒక మంచి హిట్టు కావాలి. అది కూడా ఆశా మాశీ హిట్టు కాదు. కొడితే భోళాకు విమర్శలు చేసిన వారే.. ఈ సినిమాకు చప్పట్లు కొట్టేలా. దాని కోసం చిరు గట్టిగా ఆలోచించి బింబిసార దర్శకుడిని రంగంలోకి దింపాడు. బింబిసార తర్వాత దాని సీక్వెల్‌ను తెరకెక్కించాలని ముందుగా ప్లాన్‌ చేసుకున్న వశిష్ట అనుకోని విధంగా చిరు సినిమాను పట్టాలెక్కించాడు.

తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేశారు. పంచభూతాలను ఏకం చేసే ఓ కాలచక్రాన్ని చూపిస్తూ పోస్టర్‌ను అద్భుతంగా డిజైన్‌ చేశారు. ఆ యూనివర్స్‌ వెనకాల మెగా మాస్‌ ఉందంటూ చిరుకు వీర లెవల్లో ఎలివేషన్‌ ఇచ్చారు. కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్‌తోనే సినిమాపై ఓ రేంజ్‌లో అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యియి. సోషియో ఫ్యాంటసీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను యూవీ క్రియేషన్స్‌ సంస్థ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తుంది. ఆస్కార్‌ గ్రహిత ఎమ్.ఎమ్‌ కీరవాణి స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు.

ఇక గతేడాది బింబిసారతో ఇండస్ట్రీలోకి దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వశిష్ట తొలి సినిమాతోనే ఇండస్ట్రీని తన వైపు చూసేలా చేశాడు. రూ.20కోట్ల మార్కెట్‌ లేని కళ్యాణ్‌ రామ్‌ను ఏకంగా రూ. 70కోట్ల క్లబ్‌లో నిలబెట్టాడు. తొలి సినిమాకే కాంప్లికేటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌ తీసుకుని ఎంతో నైపుణ్యంగా తీర్చిదిద్దిన వశిష్ట విజన్‌కు అందరూ ఫిదా అయిపోయారు.

చిరు సైతం దీనికి మినహాయింపు కాదు. మల్లిడి వశిష్ఠ టేకింగ్‌కు ఆశ్చర్యిక్తుడై.. ఆయనతోనే సినిమా చేసే దాకా వెళ్లాడు. ప్రస్తుతం మెగా అభిమానులనే కాదు, సగటు ప్రేక్షకుడు సైతం ఈ కాంబోలో తెరకెక్కబోయే సినిమా కోసం అమితాస్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే పట్టాలెక్కనుంది. ఇక ఈ సినిమా కంటే ముందుగా చిరు కళ్యాణ్ కృష్ణ కురసాలతో ఓ సినిమా చేయబోతున్నాడు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కూడా పూర్తయిపోయినట్లు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. చిరు పెద్ద కుమార్తే సుష్మిత కొణిదెల ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది. ఇక ఈ రెండు సినిమాలను నెలల గ్యాప్‌లోనే రిలీజ్‌ చేసుకునే విధంగా షూటింగ్‌ను ప్లాన్‌ చేసుకుంటున్నాడట చిరు.

#Mega157 🔮

This time, its MEGA MASS BEYOND UNIVERSE ♾️

The five elements will unite for the ELEMENTAL FORCE called MEGASTAR ❤️‍🔥

Happy Birthday to MEGASTAR @KChiruTweets Garu ❤️@DirVassishta @UV_Creations#HBDMegastarChiranjeevi pic.twitter.com/llJcU6naqX

— UV Creations (@UV_Creations) August 22, 2023