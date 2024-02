February 18, 2024 / 10:44 AM IST

Chiranjeevi – Surekha | పద్మవిభూషణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవికి తన భార్య సురేఖ అంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. చిరంజీవికి ఏమాత్రం గ్యాప్‌ దొరికినా సురేఖతో సరదాగా గడిపేస్తుంటాడు. ఇద్దరు కలిసి వెకేషన్స్‌కు వెళ్లి ఎంజాయ్‌ చేస్తుంటారు. అయితే నేడు సురేఖ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్బంగా తన భార్యకు ఎక్స్ వేదికగా ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు చిరంజీవి.

”నా జీవన రేఖ.. నా సౌభాగ్య రేఖ.. నా భాగస్వామి సురేఖ ! నా జీవితరేఖ.. నా శక్తికి మూలస్తంభం సురేఖకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు! ఇలాంటి పుట్టినరోజు వేడుక‌లు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను”. అంటూ చిరు రాసుకోచ్చాడు.

నా జీవన రేఖ

నా సౌభాగ్య రేఖ

నా భాగస్వామి సురేఖ !

Happy Birthday to my lifeline and the greatest pillar of my strength Surekha !

Many Many Happy Returns!💐❤️ pic.twitter.com/JcABQQ1Aey

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) February 18, 2024