May 30, 2023 / 01:29 PM IST

Chinmayi Sripada | కోలీవుడ్‌ సినీ గేయ రచయిత ( lyricist ) వైరముత్తు (Vairamuthu)పై ప్రముఖ గాయని, డబ్బింగ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ చిన్మయి శ్రీపాద (Chinmayi Sripada) మరోసారి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తనతోపాటు పలువురు మహిళలను వైరముత్తు లైంగికంగా వేధించారని గతంలో ఆమె ఆరోపించిన విషయం తెలిసిందే. 2018 మీటూ ఉద్యమంలో గొంతెత్తిన చిన్మయి తాజాగా వైరముత్తపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి (Tamil Nadu CM ) ఎంకే స్టాలిన్‌ (M K Stalin)కు విజ్ఞప్తి చేశారు.

తమను మానసికంగా, లైంగికంగా వేధించిన రెజ్లింగ్‌ ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్ ఇండియా (WFI) మాజీ అధ్యక్షుడు బ్రిజ్‌ భూషణ్‌ శరణ్‌ సింగ్‌పై ( Brij Bhusha) చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ అగ్రశ్రేణి రెజ్లర్లు (wrestlers) గత నెల రోజులుగా ఢిల్లీలోని జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఆందోళన చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో వీరి ఆందోళనకు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో.. రెజ్లర్లు ఆదివారం కొత్త పార్లమెంటు భవనం వైపు ర్యాలీగా వెళ్తుండగా ఢిల్లీ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్‌ స్పందించారు. రెజ్లర్ల పట్ల ఢిల్లీ పోలీసుల తీరును ఖండించారు. రెజ్లర్లకు మద్దతుగా ట్వీట్‌ చేశారు.

ఈ ట్వీట్‌పై స్పందించిన చిన్మయి.. వైరముత్తు మంచి వాడు కాదని, అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సీఎం స్టాలిన్‌ను కోరారు. చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారని, రెజ్లర్ల ఆవేదన అర్థం చేసుకున్నట్టుగానే తమ ఆవేదన సైతం అర్థం చేసుకుని వైరముత్తుని శిక్షించాలని చిన్మయి ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేశారు.

‘చట్టానికి ఎవరూ అతీతులు కారు. బ్రిజ్‌ భూషణ్‌కైనా, వైరముత్తుకైనా ఒకే రూల్స్‌ ఉండాలి. బ్రిజ్‌భూషణ్‌ తమని వేధించాడంటూ మన దేశం గర్వించే ఛాంపియన్స్‌తోపాటు ఒక మైనర్‌ సైతం వ్యాఖ్యలు చేసింది. రెజ్లర్ల ఆవేదనను అర్థం చేసుకున్న మీరు.. మా ఆవేదనను సైతం అర్థం చేసుకోవాలని కోరుతున్నా. వైరముత్తు మంచివాడు కాదు. వైరముత్తు వేధించాడంటూ గతంలో నాతోపాటు 17 మంది మహిళలు బహిరంగంగా వెల్లడించాం. దాంతో, ఆ వ్యక్తి మా కెరీర్‌ను నాశనం చేశాడు. మాకున్న కలలతో పోలిస్తే అతడి టాలెంట్‌ ఏమీ గొప్పది కాదు. దయచేసి, వైరముత్తు లాంటి వ్యక్తులపై తగిన చర్యలు తీసుకోండి’ అంటూ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

.@mkstalin Respected Honble CM, Sir,

It is amazing you show support to the cause of justice to sexual harassment survivors every time a case comes to notice across India. When political leaders speak there is hope for change.

However there are no systems in place yet – No ICC…

