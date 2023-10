Chandramukhi-2 Movie | ఓటీటీ డేట్‌ లాక్‌ చేసుకున్న చంద్రముఖి-2 .. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే?

October 21, 2023 / 05:42 PM IST

Chandramukhi-2 Movie | హిట్టయిన సినిమాకు సీక్వెల్ తెరకెక్కుతుందంటే జనాల్లో అంచనాలుండటం సహజమే. అందులోనూ ఎవర్‌గ్రీన్‌ లాంటి చంద్రముఖి సినిమాకు సీక్వెల్‌ అంటే అంచనాలు ఆకాశాన్నంటుతాయి. పైగా సినిమాల్లో దెయ్యాలకు శరీరాన్ని అప్పుగా ఇచ్చే రాఘవ లారెన్స్ హీరోగా చేయడంతో అటు తెలుగు ఆడియెన్స్‌లోనూ ఈ సీక్వెల్‌పై తిరుగులేని అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి. టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు సో సోగా అనిపించినా.. కథ పరంగా ఏదైనా కొత్తదనం ఉంటుందేమో అన్న ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌తో థియేటర్‌లకు వెళ్లిన ప్రేక్షకులను దర్శకుడు పి.వాసు తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు.

కథ, కథనం, టేకింగ్‌ ఏది కూడా కొత్తగా లేకపోవడం.. పై పెచ్చు గ్రాఫిక్స్‌ దరిద్రంగా ఉండటంతో జనాలు చంద్రముఖి-2 సినిమాను తిప్పి కొట్టారు. అసలు లారెన్స్‌ ఈ కథను ఎలా ఒప్పుకున్నాడో అతనికే తెలియాలంటూ ఆయన ఫ్యాన్స్‌ తీవ్రంగా నిరాశపడ్డారు. అయితే పోటీగా ఎలాంటి సినిమాలు లేకపోవడంతో కొంత వరకు ప్రొడ్యూసర్‌లకు ఈ సినిమా నష్టాలు మిగిల్చింది. ఇక తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ డేట్‌ను ఫిక్స్‌ చేసుకుంది. అక్టోబర్ 26 నుంచి ఈ సినిమా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటన వచ్చింది.

నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సంస్థ ఈ సినిమా హక్కులను రిలీజ్‌కు ముందే కొనుక్కోవడంతో నిర్మాతలకు కాస్త కలిసొచ్చింది. చంద్రముఖి సినిమాకున్న క్రేజ్‌తో సీక్వెల్‌ కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సంస్థ భారీ ధరకు డిజిటల్ హక్కులను దక్కించుకుంది. కంగనా రనౌత్ కీలకపాత్ర పోషించిన ఈ సినిమాకు ఆస్కార్‌ గ్రహిత ఎమ్‌.ఎమ్‌ కీరవాణి స్వరాలు కూర్చాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్‌ బ్యానర్‌ సుభాస్కరణ్‌ ఈ సినిమాను అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించాడు.

Screaming : Cause Chandramukhi is going to have us on our edge of our seats soon!😱

Chandramukhi 2, streams from 26th Oct on Netflix in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and Hindi!#Chandramukhi2OnNetflix pic.twitter.com/AcGDT7zeoo

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) October 21, 2023