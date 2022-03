March 25, 2022 / 08:00 PM IST

భారీ ఎక్సెపెక్టేష‌న్స్ మ‌ధ్య విడుదలైన ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) థియేట‌ర్ల‌లో త‌న వాహ కొన‌సాగిస్తోంది. చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ఇప్పుడు మూవీ ల‌వ‌ర్స్ అంద‌రిలో ఆర్ఆర్ఆర్ మేనియా కొన‌సాగుతుంది. సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై అల్లూరి సీతారామ‌రాజు (Alluri Seetarama Raju)గా రాంచ‌ర‌ణ్ (Ram Charan), కొమ్రంభీంగా ఎన్టీఆర్ (Jr NTR) న‌టించిన తీరుకు అభిమానులు, సెల‌బ్రిటీలు స‌లామ్ కొడుతున్నారు. జ‌క్క‌న్న ద‌ర్శ‌క‌త్వ ప్ర‌తిభ‌కు, తెర‌పై స్వాతంత్ర స‌మ‌ర‌యోధులుగా తమ త‌మ పాత్ర‌ల‌కు ప్రాణం పోసిన తార‌క్‌, చ‌ర‌ణ్‌పై సినీ ప్ర‌ముఖులు ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్నారు.

చిరంజీవి :

ఆర్ఆర్ఆర్ ఓ మాస్ట‌ర్ పీస్. రాజ‌మౌళి అస‌మాన‌మైన సినిమాటిక్ విజ‌న్‌క్ ఇదొక నిద‌ర్శ‌నం. ఆర్ఆర్ఆర్ టీంకు హ్యాట్సాఫ్..అని చిరంజీవి ట్వీట్ చేశాడు.

#RRR is the Master Storyteller’s Master Piece !!

అనిల్ రావిపూడి :

రాజ‌మౌళి రెండు తుపాకీలతో (జూ.ఎన్టీఆర్, రాంచ‌ర‌ణ్‌) గురిపెట్టారు. బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద రికార్డులు బ‌ద్ద‌ల‌యేందుకు స‌మ‌యం ఆసన్న‌మైంది..అనిల్ రావిపూడి ట్వీట్ చేశాడు.

The master story teller @SSRajamouli garu hit it out of the park with 2 LOADed guns. It’s time for Ram and Bheem to AIM at box office and SHOOT every record down.

హ‌రీష్ శంక‌ర్ :

ఆర్ఆర్ఆర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ సినిమా..అద్బుతంగా ఉంది. రాజమౌళి, రాంచ‌ర‌ణ్‌, ఎన్టీఆర్‌ల‌కు శుభాకాంక్ష‌లు..అని హ‌రీష్ శంక‌ర్ ట్వీట్ పెట్టాడు.

ప్ర‌కాశ్ రాజ్:

రాజ‌మౌళి, ఎన్టీఆర్‌, రాంచ‌ర‌ణ్‌ల‌ను చూస్తుంటే గ‌ర్వంగా ఉంది. ఆర్ఆర్ఆర్ టీంకు కృతజ్ఞ‌త‌లు..అని ప్ర‌కాశ్ రాజ్ ట్వీట్ చేశాడు.

#RRRMovie All the best to the team to scale new boundaries @ssrajamouli @tarak9999 @AlwaysRamCharan proud of you all 👍👍👍

ఎన్టీఆర్ :

ఆర్ఆర్ఆర్ పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపిస్తున్న అంద‌రికీ ఎన్టీఆర్ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేస్టూ ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ పెట్టాడు. అంద‌రికీ కృత‌జ్ఞ‌త‌లు..మీ ప్రేమాభిమానాలే న‌న్ను ముందుకు న‌డిపిస్తున్నాయి..అని ట్వీట్ పోస్ట్ చేశాడు.

Thank You, each and every one, for your unwavering love.

Your love, admiration and support is what keeps me going…

Enjoy the visual spectacle that is #RRRMovie.

— Jr NTR (@tarak9999) March 25, 2022