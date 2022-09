September 1, 2022 / 12:55 PM IST

ఇండియావైడ్‌గా వినాయ‌క చ‌వితి (Ganesh chaturthi) సంబురాలు గ్రాండ్‌గా మొద‌ల‌య్యాయి. లంబోద‌రుడు, గ‌ణ‌నాథుడు వివిధ రూపాల్లో కొలువుదీరి పూజ‌లందుకుంటున్నాడు. చిన్నాపెద్దా అంతా క‌లిసి విఘ్నేశుడికి న‌వ‌రాత్రులు పూజ‌లందించేలా త‌మ త‌మ వీధుల్లో గ‌ణేశ్ మంట‌పాల‌ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు.

ఇక సెల‌బ్రిటీలైతే ఇండ్ల‌లో మట్టి వినాయ‌కుడితోపాటు వివిధ ర‌కాల విగ్ర‌హాలు (Ganesha idols) ప్ర‌తిష్టించుకొని పూజ‌లు నిర్వహించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi), న్యాచుర‌ల్ స్టార్ నాని (nani),స్టైలిష్ అల్లు అర్జున్, మోహ‌న్ బాబు, రాంచ‌ర‌ణ్‌, డైరెక్ట‌ర్ త‌రుణ్ భాస్క‌ర్, కీర్తిసురేశ్ గ‌ణ‌నాథుడికి ప్ర‌త్యేకంగా పూజ‌లు చేశారు. త‌రుణ్ భాస్క‌ర్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ గ‌ణేశుడిని స్వ‌యంగా త‌యారు చేశాడు. ఆ త‌ర్వాత గ‌ణేశుడికి పూజ‌లు చేశాడు.

బాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్లు సోనూసూద్‌, ఆదాశ‌ర్మ, సారా అలీఖాన్ గ‌ణేశ్ చ‌తుర్థి వేడుక‌ల్లో పాల్గొన్నారు. సెల‌బ్రిటీల వినాయ‌క చ‌వితి వేడుక‌ల ఫొటోలు, వీడియోలు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి.

