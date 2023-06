June 30, 2023 / 06:00 PM IST

Dhanush | సార్‌ సినిమాతో కేవలం తెలుగులోనే యాభై కోట్ల రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టాడంటే ధనుష్‌ సినిమాలకు ఇక్కడ ఎంత క్రేజ్‌ ఉందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు ‌. ఎంత తెలుగు దర్శకుడు తీసినా.. తమిళ హీరో సినిమాకు తెలుగులో ఆ రేంజ్‌ వసూళ్లు వచ్చాయంటే మాములు విషయం కాదు. కంటెంట్‌ మేయిన్‌ హీరోనే అయినా.. ఈ సినిమాను ధనుష్‌ కాకుండా మరో హీరో చేసుంటే మాత్రం ఆ స్థాయి కలెక్షన్‌లు ఖచ్చితంగా వచ్చేవి కావు. పైగా ఈ సినిమాకు భీభత్సమైన టాక్‌ కూడా ఏమి రాలేదు. ఈ సినిమాకు ముందు వచ్చిన తిరు సైతం ఇక్కడ బయ్యర్లకు మంచి లాభాలే తెచ్చిపెట్టింది. ఈ లెక్కన ధనుష్‌కు తెలుగులోనూ సినిమా సినిమాకు మంచి మార్కెట్‌ ఏర్పడుతుంది.

ఇక ప్రస్తుతం ధనుష్ చేతిలో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ ఒకటి. పీరియాడిక్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను అరుణ్‌ మాథేశ్వర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సగానికి పైగా షూటింగ్‌ పూర్తయిపోయింది. ఈ సినిమా ధనుష్‌ కెరీర్‌లోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతుందట. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ధనుష్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. యుద్ధ భూమిలో ధనుష్‌ భారీ సైజు తుపాకీని చేతిలో పట్టుకుని ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా చుట్టూ సైనికుల శవాలతో ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్ వీర లెవల్లో ఉంది. లాంగ్‌ హేయిర్‌, గుబురు గడ్డంతో ధనుష్‌ను ఈ సినిమాలో సరికొత్తగా చూడబోతున్నట్లు పోస్టర్‌తో స్పష్టమయింది.

వరల్డ్‌ వార్‌ టైమ్‌లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. కన్నడ స్టార్‌ శివరాజ్‌ కుమార్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సందీప్‌ కిషన్‌ ఈ సినిమాలో కీలకపాత్రలో మెరవనున్నారు. ధనుష్‌కు జోడీగా ప్రియాంక మోహన్‌ నటిస్తుంది. జీ. వి ప్ర‌కాష్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని స‌త్య జోతి బ్యాన‌ర్‌పై సెంథిల్ త్యాగ‌రాజ‌న్‌, ఆర్జున్ త్యాగ‌రాజ‌న్ నిర్మిస్తున్నారు. త‌మిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, మ‌ల‌యాళ‌, క‌న్నడ భాష‌ల్లో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

Captain Miller First look ! Respect is freedom pic.twitter.com/DDrFjjO46r

— Dhanush (@dhanushkraja) June 30, 2023