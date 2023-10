October 12, 2023 / 01:21 PM IST

Keedaa Cola | పెళ్లి చూపులు (Pelli Choopulu), ఈ నగరానికి ఏమైంది (ENE) వంటి బంపర్‌ హిట్ల తర్వాత తరుణ్ భాస్క‌ర్ (Tharun Bhascker) ద‌ర్శ‌క‌త్వంతో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘కీడా కోలా’ (Keedaa Cola ). తరుణ్‌ భాస్కర్, బ్రహ్మనందం, చైత‌న్య రావు ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. సరికొత్త క్రైమ్‌ కామెడీ కథాంశంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ద‌గ్గుబాటి రానా సమర్పణలో న‌వంబ‌ర్ 03న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్ విడుద‌ల కాగా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విప‌రీత‌మైన రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా విడుద‌ల ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండటంతో చిత్ర‌బృందం ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లు పెట్టింది.

తాజాగా ఈ సినిమా ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా ‘కీడా కోలాతో క్యాండిడ్ ఇంటర్వ్యూ'(Candid Interview with the Keedaa Cola) అంటూ మేక‌ర్స్ ఒక ఇంట‌ర్వ్యూ నిర్వ‌హించారు.. ఈ ఇంట‌ర్వ్యూకు ‘కీడా కోలా’లోని నటినటులంతా హాజ‌ర‌య్యారు. ఇందులో స్టార్ కామెడియ‌న్ బ్రహ్మనందం కూడా ఉన్నారు. ఇక ఈ క్యాండిడ్ ఇంటర్వ్యూ సంబంధించిన వీడియోని మేక‌ర్స్ తాజాగా విడుద‌ల చేశారు. వీడియోలో అస‌లు ‘కీడా’ అంటే ఎంటి అని తరుణ్ భాస్క‌ర్‌ (Tharun Bhascker)ని మూవీ టీమ్ అడుగగా.. ”కీడా అంటే ఒక పురుగు అన్నమాట. ఇంకోటి ఏంటి అంటే బొద్దింక ఎప్పుడైనా జీవించగలదు. అదేంటి అంటే.. అప్పుడెప్పుడో డైనోసర్, జురాసిక్ ఎరా నుంచి ఇప్పటివరకు బ్రతికి ఉన్న జీవి అంటే బొద్దింక ఒక్క‌టి మాత్ర‌మే. సో అల్టీమెట్‌గా చెప్పేది ఏంటి అంటే బ్రతికి ఉండాలి. పురుగు లాగా బ్రతికి ఉండాలి అంటూ తరుణ్ భాస్క‌ర్‌ చెబుతాడు. ఇక ఆద్యంతం ఫ‌న్ రైడ్‌లా సాగిన ఈ ఇంట‌ర్వ్యూ ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

“Asala keedaa ante enti?” by @TharunBhasckerD#KeedaaCola hitting the theatres on Nov 3 🪳

