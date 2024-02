February 26, 2024 / 04:57 PM IST

Shiva Kandukuri | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు శివ కందుకూరి (Shiva Kandukuri) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘భూతద్ధం భాస్కర్ నారాయణ’ (Bhoothaddam Bhaskar Narayana). ఈ సినిమాకు పురుషోత్తం రాజ్ దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. స్నేహాల్, శశిధర్, కార్తీక్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. మార్చి 1వ తేదీన ఈ సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతుండ‌టంతో ఈ సినిమా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ ఓపెన్ కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మూవీ బిగ్ టిక్కెట్‌ను బీఆర్ఎస్ నేత, ఎమ్మెల్యే హరీష్ రావు లాంచ్ చేశాడు. అనంత‌రం మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా మంచి విజ‌యం సాధించాల‌ని కోరుకుంటున్న‌ట్లు తెలిపాడు. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో వెల్ల‌డించారు.

ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. కర్ణాటక ఆంధ్ర బోర్డర్‌లో జరిగిన వ‌రుస‌ హత్యల ఆధారంగా ఈ సినిమా రానున్నట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ హత్యలు ఎవ‌రు చేశారు అని క‌నిపేట్టే డిటెక్టివ్ భాస్కర్ నారాయణ పాత్ర‌లో శివ కందుకూరి న‌టిస్తున్నాడు. క్రైమ్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా రానున్న ట్రైల‌ర్ ప్ర‌స్తుతం యుట్యూబ్‌లో రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమాలో రాశి సింగ్ కథానాయికగా నటిస్తుండ‌గా.. శ్రీచరణ్ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

#BRS Leader @BRSHarish Rao garu launched the BIG TICKET of #BhoothaddamBhaskarNarayana 👹 and shared his best wishes to the whole team! ✨#BBN Worldwide Grand Release at theatres near you on MARCH 1st! 💥 #BBNTrailer – https://t.co/wsqca6Nn9K#BBNonMarch1st ✨ pic.twitter.com/JGrod5MAUS

— Movies4u (@Movies4uOfficl) February 26, 2024