Brahmanandam | కీడా కోలా మూవీ నుంచి బ్రహ్మానందం పోస్టర్‌ రిలీజ్‌.. క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్న బ్రహ్మీ క్యారెక్టర్‌

June 19, 2023 / 04:48 PM IST

Keeda-Kola Movie | షార్ట్ ఫిలింస్‌తో కెరీర్‌ మొద‌లు పెట్టి.. ‘పెళ్ళి చూపులు’ సినిమాతో ద‌ర్శ‌కుడిగా ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు త‌రుణ్ భాస్క‌ర్‌. మొద‌టి సినిమాతోనే నేష‌నల్ అవార్డును అందుకుని అంద‌రి దృష్టిని ఆక‌ర్షించాడు. ఈ చిత్రం త‌ర్వాత ‘ఈ న‌గ‌రానికి ఏమైంది’ అనే అవుట్ అండ్ అవుట్ కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌ను తెర‌కెక్కించి సూప‌ర్ హిట్ విజ‌యాన్ని అందుకున్నాడు. ఈ సినిమా చాలా మంది యూత్‌కు ఫేవ‌రెట్ మూవీగా మారిపోయింది. ఇక‌ ఈ సినిమా త‌ర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ళు గ్యాప్ తీసుకుని ద‌ర్శ‌కుడిగా ‘కీడా కోలా’ అనే క్రైమ్ కామెడీ సినిమా చేస్తున్నాడు. ప్రీ పోస్టర్ తోనే సినిమాపై తిరుగులేని క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేశాడు.

ఈ సినిమాలో బ్రహ్మనందం కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఆ మధ్య విడుదలైన బ్రహ్మి పోస్టర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. కాగా తాజాగా మేకర్స్‌ తాత అంటూ బ్రహ్మనందం క్యారెక్టర్‌ను వర్ణిస్తూ మరో పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సినిమాలో బ్రహ్మీ వరద రాజులు పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఒకప్పుడు వరద రాజులు పేరు చెప్తేనే జిల్లాలు జిల్లాలు భయపడేవి. ఇప్పుడు తన వేలు పట్టుకుని పెరిగిన మనవడు కూడా దేకట్లేడు. ఏంటో ప్రపంచం రోజు రోజుకు వింతగా మారిపోతుందంటూ ఆయన క్యారెక్టర్‌ స్వభావం గురించి చిత్రబృందం వెల్లడించింది.

ఇక ఈ సినిమా టీజర్‌ మరో పది రోజుల్లో విడుదల కాబోతుంది. తరుణ్‌ తెరకెక్కించిన ఈ నగరానికి ఏమైంది 5ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా జూన్‌ 29న రీ-రిలీజ్‌ కాబోతుంది. కాగా ఈ సినిమా ప్రదర్శితం అయ్యే థియేటర్‌లలో కీడా కోలా టీజర్‌ ప్లే కానుంది. వీజి సైన్మా, క్విక్ ఫాక్స్ సంస్థలు సంయుక్తంగా కీడా కొలా సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. కాగా టీజర్‌ డేట్‌ వరకు ప్రతీ రోజు ఓ క్యారెక్టర్‌ను రివీల్ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ రెండు రోజుల క్రితమే వెల్లడించారు.

Brace yourself to meet the unforgettable Thatha, Mr. Varadharajulu. Character #01.

“Endho… world rozu rozu ki vinthaga maripothundi.” – Thatha #KeedaaCola #KeedaaColaCast #Brahmanandam pic.twitter.com/4Ozf1jJhLD

— Tharun Bhascker Dhaassyam (@TharunBhasckerD) June 19, 2023