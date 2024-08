August 16, 2024 / 04:57 PM IST

Brahma Anandam | టాలీవుడ్ కామెడీ కింగ్ బ్రహ్మానందం, ఆయన తనయుడు రాజా గౌతమ్‌ కలిసి ఓ సినిమా చేయబోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ‘బ్రహ్మ ఆనందం’ పేరుతో తెరకెక్కనున్న ఈ సినిమా ద్వారా ఆర్‌వీఎస్‌ నిఖిల్‌ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. స్వధర్మ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పతాకంపై రాహుల్‌ యాదవ్‌ నక్కా నిర్మించనున్నారు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ శ‌రవేగంగా జ‌రుపుకుంటుడ‌గా.. మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేశారు మేక‌ర్స్. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో బ్రహ్మానందం పంచెక‌ట్టులో సాంప్ర‌దాయ లుక్‌లో అల‌రిస్తున్నాడు.

ఈ సినిమాలో తండ్రీ కొడుకులిద్దరూ (బ్రహ్మానందం – రాజా గౌతమ్‌) ఆన్ స్క్రీన్‌లో తాతామనవళ్లుగా నటిస్తుండటం విశేషం. ఇక ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 6న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. వెన్నెల కిషోర్‌, ప్రియా వడ్లమాని, ఐశ్వర్య హోలక్కల్‌ తదితరులు నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా: మితేష్‌ పర్వతనేని, సంగీతం: శాండిల్య పిసపాటి, ఆర్ట్‌: క్రాంతి ప్రియం, రచన-దర్శకత్వం: ఆర్‌వీఎస్‌ నిఖిల్‌.

Joy is Timeless, and here is the Dazzling Proof of it 🤩

Here is ‘Padma Shri’ #Brahmanandam Garu’s First Look from #BrahmaAnandam ❤️‍🔥

Glimpse out on August 19th at 12:34 PM 🤩

Stay tuned!#RajaGoutham ‘Padma Shri’ #Brahmanandam @RahulYadavNakka @Swadharm_Ent @rvs_nikhil25… pic.twitter.com/AQTaNX7IA5

