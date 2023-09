Skanda | అఖండ సెంటిమెంట్ స్కందకు పని చేస్తుందా.. బోయపాటి అందుకే రావట్లేదా..?

September 27, 2023 / 08:48 PM IST

Skanda | సినిమా ఇండస్ట్రీలో అన్ని సెంటిమెంట్స్ మీద నడుస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒకసారి కలిసి వచ్చిన సెంటిమెంట్ ఎవరూ వదులుకోరు.. కలిసి రాకపోతే కనీసం దాని వైపు కూడా ఎవరూ చూడరు. ఇప్పుడు స్కంద (Skanda)విషయంలో బోయపాటి శ్రీను కూడా ఇదే చేస్తున్నాడు. అఖండ సినిమాకు పనిచేసిన ఒక సెంటిమెంట్ స్కందకు కూడా అప్లై చేస్తున్నాడు ఈ మాస్ డైరెక్టర్. రామ్ (Ram Pothineni)హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 28న విడుదల కానుంది. దీనిపై అంచనాలు కూడా భారీగానే ఉన్నాయి.

ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ప్రమోషన్ కు వీలైనంత దూరంగా ఉన్నాడు బోయపాటి (Boyapati Srinu). దర్శకుడు అయ్యుండి సినిమా ప్రమోషన్స్ కు దూరంగా ఉండటం ఏంటి అనుకోవచ్చు.. కాకపోతే దీని వెనక ఒక సెంటిమెంట్ ఉంది. మహేష్ బాబు ఎలా అయితే తన సినిమాల ఓపెనింగ్స్ కు రాడో.. బోయపాటి కూడా తన సినిమా ప్రమోషన్స్ ను స్కిప్ చేయాలని చూస్తున్నాడు. అఖండ సినిమాకు అనుకోకుండా ఇలా జరిగింది. అప్పుడు ఆయన ఉన్న బిజీకి ప్రమోషన్స్ చేయలేదు. పైగా అప్పుడు కరోనా కూడా ఉండడంతో వేరే ఆప్షన్ కూడా లేదు. అఖండకు పెద్దగా ప్రమోషన్ చేయకుండానే సినిమా విడుదల చేశారు బోయపాటి.

అసలు బయటికి కూడా రాలేదు. ఇప్పుడు స్కంద విషయంలో కూడా ఇదే చేస్తున్నాడు. అడపా దడపా తప్పిస్తే ఈ దర్శకుడు సినిమా ప్రమోషన్స్ లో ఎక్కువగా కనిపించడం లేదు. మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్.. ఇప్పుడు కరీంనగర్ లో జరిగిన కల్ట్ జాతర మినహాయిస్తే బోయపాటి బయటకు రాలేదు. అఖండ అప్పుడు తనకు కలిసి వచ్చిన ఆ సెంటిమెంట్ ఇప్పుడు స్కందకు కూడా కలిసి వస్తుందని నమ్ముతున్నాడు ఈ దర్శకుడు.

తను రాకపోతే సినిమా హిట్ అవుతుందని నమ్ముతున్నాడు. అందుకే ప్రమోషన్స్ కు దూరంగా ఉంటున్నాడు ఈ మాస్ దర్శకుడు. ఈయన తర్వాత సినిమా సూర్యతో ఉండబోతుంది. ప్రస్తుతం ఆయన కంగువ సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. దాని తర్వాత బోయపాటి సినిమాపై ఫోకస్ చేయనున్నాడు సూర్య.

