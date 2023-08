Boxoffice Fight Between Vishwak Sen Varun Tej

Gangs of Godavari | వరుణ్‌ తేజ్‌తో విశ్వక్‌సేన్‌ ఫైట్‌.. క్రేజీ టాక్‌లో నిజమెంత..?

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

August 27, 2023 / 08:09 PM IST

Gangs of Godavari | మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన గ్లింప్స్‌ వీడియోతో ఈ సినిమాను డిసెంబర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

తాజా టాక్ ప్రకారం ఈ మూవీని డిసెంబర్‌ 8న విడుదల చేసే ప్లాన్ చేస్తున్నారట. దీనికి సంబంధించిన మేకర్స్‌ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే మరో యువ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) నటిస్తోన్న ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ చిత్రంతో పోటీ పడటం ఖాయమైనట్టే. ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్ 8న విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్‌. మరి బాక్సాఫీస్ వద్ద వరుణ్‌ తేజ్‌, విశ్వక్‌సేన్‌ ఒకేసారి పోటీపడబోతున్నారా..? అనే దానిపై రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వచ్చే అవకాశముంది.

ఇప్పటికే గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి సినిమా నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సుట్టంలా సూసి (Suttamla Soosi) పోకలా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. అంజలి మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. విశ్వక్‌సేన్‌ మరోవైపు VS10లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) కూడా పూర్తి చేశాడు‌.

ఇక VT13గా వస్తోన్న ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ చిత్రాన్ని శక్తి ప్రతాప్‌ సింగ్‌ హడ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. వార్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన లుక్స్‌ స్టిల్స్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రంలో మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి ఛిల్లార్‌ (Manushi Chhillar) ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది.

