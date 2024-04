Kajal Aggarwal | క్వీన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్‌ వర్సెస్‌ మాస్ కా దాస్‌.. బాక్సాఫీస్‌ క్రేజీ ఫైట్‌

Box Office Fight Between Kajal Aggarwal Vs Vishwak Sen

April 22, 2024 / 08:23 PM IST

Kajal Aggarwal | టాలీవుడ్‌లో ప్రతీ నెలా.. ప్రతీ వారం సినిమాల సందడి ఉంటుందని తెలిసిందే. ఎప్పుటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు బాక్సాఫీస్‌ వద్ద తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అవుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు క్రేజీ యాక్టర్ల మధ్య పోటీ నెలకొంటుంది. అలాంటి బాక్సాఫీస్‌ పోరు ఒకటి త్వరలోనే ఉండబోతుంది. ఇంతకీ ఎవరా యాక్టర్లు అనుకుంటున్నారా..? క్వీన్‌ ఆఫ్‌ మాసెస్‌గా పిలుచుకునే కాజల్‌ అగర్వాల్(Kajal Aggarwal)‌.. మరొకరు మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen).

కాజల్‌ అగర్వాల్‌ (టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం సత్యభామ (Satyabhama). Kajal 60గా వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి సుమన్ చిక్కాలా దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే సత్యభామ నుంచి లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. క్రైం థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని మే 17న సినిమాను విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. స్టైలిష్ గన్‌ లోడ్‌ చేసి పేలుస్తున్న విజువల్స్‌తో విడుదల తేదీని ప్రకటించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

విశ్వక్‌సేన్ నటిస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS11)గా వస్తోన్న ఈ చిత్రాన్ని ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ మే 17న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతోంది. రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు విడుదలవుతుండటంతో క్రేజీ ఫైట్‌ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు మూవీ లవర్స్‌.

సత్యభామ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్‌ భయంతో పరిచయం లేని పోలీసాఫీసర్‌ గా కనిపించబోతున్నట్టు గ్లింప్స్‌, టీజర్‌తో ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. ఈ మూవీని శశి కిరణ్‌ టిక్కా నిర్మిస్తున్నారు. గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు.

Team #GangsOfGodavari wishes you all a prosperous and delightful Sankranthi! #HappySankranthi 🌾✨ GANGS OF GODAVARI will arrive in theatres on 8th March, 2024! 💥 pic.twitter.com/2hwbtyUOcf — VishwakSen (@VishwakSenActor) January 15, 2024

