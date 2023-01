January 2, 2023 / 03:02 PM IST

ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌ (Pradeep Ranganathan) స్వీయదర్శకత్వంలో హీరోగా నటించిన మూవీ ‘లవ్‌ టుడే’ (Love Today). లవ్, రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం తెలుగు, తమిళ భాషల్లో మంచి టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కాగా ఈ యూత్‌ఫుల్‌ క్రేజీ చిత్రాన్ని హిందీలో రీమేక్‌ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని ఓ వార్త తెరపైకి వచ్చింది.

బాలీవుడ్ టాప్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ బోనీకపూర్‌ ఈ చిత్రాన్ని హిందీలో రీమేక్‌ చేస్తున్నారంటూ న్యూస్‌ హల్‌ చల్ చేస్తోంది. కాగా తాజాగా ఈ న్యూస్‌పై బోనీకపూర్ క్లారిటీ ఇస్తూ ట్వీట్ చేశారు. అందరూ నోట్ చేసుకోండి.. నేను లవ్‌టుడే రీమేక్‌ హక్కులు తీసుకోలేదు.. రీమేక్‌ గురించి సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలన్నీ నిరాధారమైనవి.. అందులో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని బోనీకపూర్‌ ట్వీట్ చేశారు.

యూత్‌లో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న వరుణ్ ధవన్‌తో లవ్‌ టుడే రీమేక్‌ చేస్తున్నారని.‌. డేవిడ్ ధవన్‌ ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేయబోతున్నాడని నెట్టింట వార్తలు వచ్చాయి. తాజాగా బోనీకపూర్‌ ట్వీట్‌తో పుకార్లకు ఫుల్‌స్టాప్ పడ్డది. లవ్‌ టుడే చిత్రంలో ఇవానా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషించగా.. సత్యరాజ్‌, రాధికా శరత్‌ కుమార్‌, యోగిబాబు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

రీమేక్‌పై బోనీకపూర్‌ క్లారిటీ..

Please note that I have NOT acquired the remake rights of Love Today. All such reports on social media are baseless and fake.

— Boney Kapoor (@BoneyKapoor) January 2, 2023