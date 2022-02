February 20, 2022 / 07:45 PM IST

Prabhas | బాహుబలి తర్వాత రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ రేంజ్ ఎలా పెరిగిపోయిందో కళ్ల ముందు కనిపిస్తుంది. ఈయన ఒక్కో సినిమా బడ్జెట్ 200 కోట్లు దాటిపోతుంది. కొన్ని సినిమాలు అయితే 400 కోట్లతో కూడా తెరకెక్కిస్తున్నారు దర్శకులు. ప్రభాస్ మార్కెట్ ఆ రేంజ్‌లో పెరిగిపోయింది. దాంతో ఈయనతో నటించడానికి చాలా మంది స్టార్స్ కలలు కంటున్నారు. ముఖ్యంగా యంగ్ యాక్టర్స్ అయితే ప్రభాస్ సినిమాలో అవకాశం వస్తే మురిసిపోతున్నారు. కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి లెజెండ్ కూడా ప్రభాస్‌తో నటించడాన్ని గౌరవంగా భావిస్తున్నాడంటే.. ఆయన అభిమానులకు అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది..?

ప్రభాస్, అమితాబ్ కలిసి నాగ్ అశ్విన్ తెరకెక్కిస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా అనౌన్స్ మెంట్ వచ్చి ఏడాది దాటిపోయినా.. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలైంది. ఇందులో బిగ్ బి కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా షూటింగ్‌కు వచ్చిన అమితాబ్.. తన అనుభూతిని ట్వీట్ చేశారు. ప్రభాస్ లాంటి నటుడితో నటించడం తనకు దక్కిన గౌరవం అంటూ బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ తెగ పొగిడేశాడు. నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో దాదాపు 350 కోట్లతో అశ్వినీదత్ ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ నిర్మిస్తున్నాడు. దీపిక పదుకొనే ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఓ ముఖ్యమైన పాత్రలో అమితాబ్ బచ్చన్ నటిస్తున్నాడు. మనం, సైరా తర్వాత ఆయన నటిస్తున్న మూడో తెలుగు సినిమా ఇది.

T 4196 – … first day .. first shot .. first film with the ‘Bahubali’ Prabhas .. and such a honour to be in the company of his aura, his talent and his extreme humility ❤️❤️🙏🙏 .. to imbibe to learn .. !!

