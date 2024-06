June 8, 2024 / 10:54 AM IST

Kangana Ranaut | బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్ బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్‌ (Kangana Ranaut)కు చండీగఢ్‌ విమానాశ్రయంలో చేదు అనుభవం ఎదురైన విష‌యం తెలిసిందే. చండీగఢ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఓ సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ మహిళా కానిస్టేబుల్ కంగ‌నాపై చేయి చేసుకుంది. దీంతో ఈ ఘ‌ట‌న సోష‌ల్ మీడియాలో క‌లక‌లం సృష్టించింది. ఇక ఈ ఘ‌ట‌న‌పై కొంద‌రూ సీఐఎస్‌ఎఫ్‌ మహిళా కానిస్టేబుల్ చేసిన ప‌ని స‌రైన‌ది అని మద్దతుగా నిలుస్తుండగా మరికొందరు కంగ‌నాకు అండ‌గా నిలుస్తున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలోనే తాజాగా ఈ ఘ‌ట‌న‌పై బాలీవుడ్ సీనియర్ న‌టి షబానా అజ్మి స్పందించింది.

నాకు కంగనా పట్ల ప్రేమ లేదు కానీ.. ఈ చెంప దెబ్బకి ఆనందించే వాళ్ళతో నేను కలవలేను. ఇలా భద్రత సిబ్బంది చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుంటే మనం ఎవరం కూడా సేఫ్‌గా ఉండ‌లేము. దీనిపై ఆలోచించాలి. అంటూ రాసుకోచ్చింది.

I have no love lost for #Kangana Ranaut. But I can’t find myself joining this chorus of celebrating “the slap”. If security personnel start taking law into their hands none of us can be safe .

