July 9, 2023 / 04:01 PM IST

OMG2 Teaser | బ్లాక్ బస్టర్‌ మూవీ ఓ మై గాడ్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి కలెక్షన్లు వసూలు చేసిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ క్రేజీ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ ఓ మై గాడ్ 2 (OMG2). అమిత్‌ రాయ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన ఈ మూవీ పోస్టర్లు, విజువల్స్‌ ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి.

తాజాగా ఈ మూవీ టీజర్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు అక్షయ్‌కుమార్‌‌ (Akshay Kumar). ఓ మై గాడ్-2 టీజర్‌ (OMG2 Teaser)ను జులై 11న విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ.. షేర్ చేసిన గ్లింప్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. భారతీయ విద్యావ్యవస్థ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో ఓ మై గాడ్ 2 తెరకెక్కుతున్నట్టు సమాచారం. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 11న థియేటర్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. సెటైరికల్ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో యామి గౌతమ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

పంకజ్‌ త్రిపాఠి, అరుణ్ గోవిల్‌, గోవింద్ నామ్‌దేవ్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన పంకజ్‌ త్రిపాఠి పోస్టర్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. వాకావ్ ఫిలింస్ బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ లార్డ్‌ శివుడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు.

టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ గ్లింప్స్ ..

११.०७.२०२३ 🙏 #OMG2Teaser out on July 11. #OMG2 in theaters on August 11.

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 9, 2023