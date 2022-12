December 6, 2022 / 03:43 PM IST

బ్యాక్ టు బ్యాక్‌ సినిమాలు చేస్తూ అభిమానులకు కావాల్సిన ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ అందించే ప్రయత్నంలో ఎప్పుడూ ముందుంటాడు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్‌కుమార్ (Akshay Kumar)‌. ఈ హీరో నటిస్తోన్న తాజా మరాఠి చిత్రం Vedat Marathe Veer Daudle Saat. మంగళవారం ముంబైలో షూటింగ్ ప్రారంభమైంది.

పీరియాడిక్‌ ఫిల్మ్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి మహేశ్ మంజ్రేకర్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. లెజెండరీ మరాఠా యోధుడు ఛత్రపతి శివాజీ మహరాజ్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. కాగా మేకర్స్ తాజాగా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. రాజసం ఉట్టిపడేలా శివాజీ మహరాజ్ కాస్ట్యూమ్స్ లో నడుచుకుంటూ వస్తున్న వీడియోను అక్షయ్‌కుమార్‌ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో జయ్‌ డుధనే, ఉత్కర్స షిండే, విశాల్‌ నికమ్‌, విరాట్‌ మడ్కే, హార్థిక్‌ జోషి, సత్య, అక్షయ్‌, నవాబ్‌ ఖాన్‌, ప్రవీణ్‌ తార్డే ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వసీమ్‌ ఖురేషి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం 2023 దీపావళి కానుకగా మరాఠితోపాటు తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

అక్షయ్‌కుమార్ ఛత్రపతి శివాజీ మహరాజ్‌ లుక్‌.. వీడియో

Here’s the #FirstLook of AKSHAY KUMAR as CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ… Director #MaheshManjrekar’s #VedatMaratheVeerDaudleSaat is slated for release in #Diwali 2023. #AkshayKumar pic.twitter.com/Yx4XtBDzxx

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 6, 2022