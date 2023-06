June 28, 2023 / 07:56 PM IST

Chandramukhi 2 | కొరియోగ్రాఫర్‌గా, హీరోగా, డైరెక్టర్‌గా కోట్లాదిమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence). ఈ టాలెంటెడ్ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). బాలీవుడ్ క్వీన్‌ కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పీ వాసు డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు బిగ్ అప్‌డేట్‌ అంటూ చంద్రముఖి బంగ్లా డోర్‌ తీస్తున్న లుక్‌ విడుదల చేశారు. ఇంతకీ ఆ భారీ ఏమైనా ఉంటుందనేది మాత్రం సస్పెన్స్‌లో పెట్టారు మేకర్స్‌.

ఇంతకీ మేకర్స్‌ ఎలాంటి ఎక్జయిటింగ్ అప్‌డేట్ ఇవ్వనున్నారనేది తెలియాలంటే రేపటి దాకా ఆగాల్సిందే. ఇప్పటికే కంగనా రనౌత్‌ చంద్రముఖి 2 క్లైమాక్స్ సాంగ్‌ కోసం కళా మాస్టర్‌ జీ పర్యవేక్షణలో శిక్షణ తీసుకున్న స్టిల్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. చంద్రముఖిలో వచ్చే వారాయి సాంగ్‌ తమిళ వెర్షన్‌తోపాటు విడుదలైన అన్ని భాషల్లో ఏ స్థాయిలో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. మరి సీక్వెల్‌లో రాబోయే క్లైమాక్స్ సాంగ్‌ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.

ఈ చిత్రానికి గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డు విన్నర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు. లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేస్తున్నాయి. చంద్రముఖి 2లో లెజెండ‌రీ కమెడియ‌న్ వడివేలు కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

