Bichagadu-2 Review | బిచ్చగాడు-2 ట్విట్టర్‌ రివ్యూ.. ఆ 20నిమిషాలు మాత్రం వేరే లెవల్‌ అట..!

May 19, 2023 / 10:34 AM IST

Bichagadu-2 Movie Twitter Review | ఏడేళ్ల క్రితం వచ్చిన బిచ్చగాడు ఎంత పెద్ద విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఎలాంటి ప్రమోషన్లు లేకుండానే ఈ సినిమా టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర కాసుల వర్షం కురిపించింది. తమిళంలో కంటే తెలుగులోనే ఈ సినిమాకు ఎక్కువ కలెక్షన్లు రావడం గమనార్హం. ఇక ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ తెరకెక్కింది. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు ఈ సీక్వెల్ పై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్ చేశాయి. బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ ప్లంటేషన్ అనే డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాపై అటు తమిళనాట, ఇటు తెలుగులో మంచి హైపే క్రియేట్‌ అయింది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఇక ఇప్పటికే ప్రీమియర్‌ షోలు పడిపోయాయి. సినిమా చూసిన వాళ్లు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సమీక్షలు తెలుపుతున్నారు.

ట్విట్టర్‌లో బిచ్చగాడు-2 సినిమాకు పాజిటీవ్‌ రెస్పాన్స్‌ వస్తుంది. ప్లాట్‌లోకి ఎక్కువగా టైమ్‌ తీసుకోకుండా వెళ్లాడని.. మొదటి 20 నిమిషాలు వేరే లెవల్లో ఉందని తెలుపుతున్నారు. అయితే టీజర్‌, ట్రైలర్‌లో చూపించనంతగా కొత్తగా సినిమా లేదని, రొటీన్‌ స్టోరీ అని తెలుపుతున్నారు. నటుడిగా విజయ్‌ ఆంటోని వంద మార్కులు సాధిస్తే.. దర్శకుడిగా మాత్రం జస్ట్‌ పాస్‌ మార్కులు సాధించాడని అంటున్నారు. స్క్రీన్‌ప్లే కూడా అంత ఎంగేజింగ్‌గా లేదని.. కొన్ని సీన్లు బోర్‌ కొట్టిస్తాయని వెల్లడిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఎమోషనల్‌ కనెక్ట్‌ కాస్త మితిమీరిందని అంటున్నారు. అయితే కొన్ని సీన్లు మాత్రం బాగా పండాయని.. మనం ఇట్టే కనెక్ట్‌ అయిపోతాం అని చెబుతున్నారు.

ఫస్ట్‌ఆఫ్‌ ఎంగేజ్‌ చేసినంతగా సెకండ్‌ ఆఫ్‌ ఎంగేజ్‌ చేయలేకపోయిందని.. ట్విస్ట్‌లు గట్రా లేవని, ముఖ్యంగా సెకండ్‌ ఆఫ్‌లో చాలా సీన్లు బోర్‌ కొట్టించాయని తెలుపుతున్నారు. అయితే ప్రొడక్షన్‌ వాల్యూస్‌ మాత్రం రిచ్‌గా కనిపిస్తున్నాయని తెలుపుతున్నారు. మ్యూజిక్‌ కూడా వేరే లెవల్లో ఉందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. కావ్య థాపర్‌కు అంతగా స్కోప్‌ లేదని.. కేవలం పాటలు, ఎక్స్‌పోజింగ్‌కు మాత్రమే తీసుకున్నారని అంటున్నారు. విజయ్‌ లుక్స్‌ మాత్రం బాగున్నాయని ట్విట్టర్‌లో తెలుపుతున్నారు. ఓవరాల్‌గా బిచ్చగాడు-2 మొదటి పార్ట్‌కు మించి లేదని.. ఎక్కువ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ పెట్టుకోకుండా వెళ్తే సినిమా నచ్చుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు. ఇక ఇది కేవలం ట్విట్టర్‌ రివ్యూలు మాత్రమే. ఇక ఒరిజినల్‌ రివ్యూ కోసం మరి కొంత సేపే వేచి చూడాల్సిందే.

