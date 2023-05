May 3, 2023 / 09:04 PM IST

Bhola Shankar | ఈ ఏడాది వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాతో సూపర్ హిట్టు కొట్టాడు టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi). ఈ స్టార్‌ హీరో ప్రస్తుతం భోళా శంకర్ (Bhola Shankar) సినిమాలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. వేదాళ‌మ్ రీమేక్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. చిరంజీవి సోదరిగా నేషనల్ అవార్డ్‌ విన్నింగ్ బ్యూటీ కీర్తిసురేశ్‌ నటిస్తోంది.

హైదరాబాద్‌లో ఇప్పటికే భోళా శంకర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షెడ్యూల్‌ పూర్తయింది. తాజాగా కొత్త షెడ్యూల్ అప్‌డేట్ అందించింది చిరు టీం. భోళా శంకర్ నయా షెడ్యూల్‌ కోల్‌కతాలో షురూ కానుంది. డైరెక్టర్ మెహర్‌ రమేశ్‌, చిరంజీవి యమహా నగరి (కోల్‌కతా)కు బయలు దేరుతున్న విజువల్స్‌ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. కోల్‌కతా షెడ్యూల్ రేపు మొదలు కానుంది.

కోల్‌కతా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే చూడాలని ఉంది చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిందని తెలిసిందే. ఇదే సక్సెస్‌ భోళా శంకర్‌ను కూడా వరిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మెగా అభిమానులు. ఆగస్టు 11న ఈ చిత్రాన్ని విడుదల చేయబోతున్నారు. భోళా శంకర్‌ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, క్రియేటివ్‌ కమర్షియల్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి.

ఈ చిత్రానికి మహతి స్వరసాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. భోళా శంకర్‌లో మురళీ శర్మ, రఘుబాబు, రావు రమేశ్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, పీ రవి శంకర్‌, ప్రగతి, శ్రీముఖి, బిత్తిరి సత్తి, రష్మీ గౌతమ్‌, ఉత్తేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన భోళా శంకర్ పోస్టర్లకు మంచి స్పందన వస్తోంది.

ఎయిర్‌పోర్టులో చిరంజీవి, మెహర్ రమేశ్..

