Bhagavanth Kesari Movie | బాలకృష్ణ సినిమాలో ఇంత క్లాస్‌ విలనా..!

Bhagavanth Kesari Movie | మాములుగా బాలయ్య అంటేనే ఒక ఎనర్జీ. లాజిక్‌లు గట్రా పక్కన పెడితే బాలయ్య ఊరమాస్‌ ఫైటింగ్స్‌కు జనాల్లో పిచ్చ క్రేజ్ ఉంటుంది. ఒక్క తన్ను తంతే సుమోలో గాల్లో ఎగరడాలు, తొడ గొడితే రైల్లు వెనక్కు వెల్లడాలు ఇలా ఇవన్నీ వేరే వాళ్లు చేస్తే అతి అనిపిస్తుంది కానీ.. బాలయ్య చేస్తే మట్టుకు థియేటర్‌లో అలాంటి సీన్లకు విజిల్స్ పడతాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఆయన విలన్స్‌తో చెప్పే డైలాగ్స్‌.. వార్నింగ్స్‌ వేరే లెవల్లో ఉంటాయి. ఇక ఆయన విలన్లు కూడా బాలయ్యకు ధీటుగా ఊరమాస్‌గా ఉంటారు. అయితే తాజాగా భగవంత్‌ కేసరి విలన్‌ లుక్‌ను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు.

ఇందులో విలన్‌ సూటు బూటు వేసుకుని క్లాస్‌ లుక్‌లో ఉన్నాడు. బాలీవుడ్‌ నటుడు అర్జున్‌ రాంపాల్‌ ఈ సినిమాలో విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. మొదటి నుంచి బాలయ్యను అంత ఊరమాస్‌గా చూపించి.. విలన్‌ను ఇంత క్లాస్‌గా చూపించడంతో అభిమానులు ఒక్క సారిగా షాక్‌ అయ్యారు. మరోవైపు ఇలాంటి క్లాస్‌ విలన్‌తో బాలయ్య వేట ఎలా ఉంటుందోఅని అమితాసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ ఆదివారం రాత్రి 8 గంటల 16 నిమిషాలకు రిలీజ్‌ కానున్నట్లు మేకర్స్‌ వెల్లడించారు.

ఇక ఈ సినిమా బిజినెస్‌ ఓ రేంజ్‌లో జరుగుతుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాకు సుమారుగా రూ.60 కోట్ల రేంజ్‌లో బిజినెస్‌ జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. ఇక రెస్ట్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా, ఓవర్సీస్‌ కలుపుకుంటే మరో రూ. 20 కోట్లు ఈజీగా బిజినెస్‌ జరుగుతుందట. మొత్తంగా చూసుకుంటే బాలయ్య కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రూ.80 కోట్ల రేంజ్‌లో బిజినెస్‌ జరుపుకుంటుందట. ఇది బాలయ్య కెరీర్‌లో ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు.

పోటీగా లియో, టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు వంటి సినిమాలున్నా ఈ రేంజ్‌లో బాలయ్య సినిమాకు బిజినెస్ జరుగుతుందంటే మాములు విషయం కాదు. అనీల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో బాలయ్యకు జోడీగా కాజల్ అగర్వాల్‌ నటిస్తుంది. శ్రీలీల కీలక పాత్ర చేస్తుంది. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను షైన్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై సాహు గార‌పాటి నిర్మిస్తున్నాడు.

Introducing the National Award-Winning Actor @rampalarjun as the menacing #RahulSanghvi from #BhagavanthKesari 🔥

TRAILER TOMORROW @ 8:16 PM ❤️‍🔥

Massive Release Worldwide on October 19th💥#NandamuriBalakrishna @AnilRavipudi @MsKajalAggarwal @sreeleela14 @MusicThaman… pic.twitter.com/mT6nh4LY12

— Shine Screens (@Shine_Screens) October 7, 2023