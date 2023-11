Bhagavanth Kesari | ‘భగవంత్‌ కేసరి’ నుంచి ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ వచ్చేసింది

November 4, 2023 / 08:30 PM IST

Bhagavanth Kesari | నందమూరి బాల‌కృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషించిన తాజా చిత్రం ‘భగవంత్ కేసరి’ (bhagavanth Kesari). అనిల్ రావిపూడి (Anil Ravipudi) డైరెక్ష‌న్‌లో మాస్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ఇక విడుదలైన ఫస్ట్‌ డే నుంచి నేటి వరకు కలెక్షన్ల విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గేదే లే అంటోంది. తాజాగా భగవంత్ కేసరి 15 రోజుల వరల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.135.73 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టింది. మూడో వారంలో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ప్రేక్షకుల అటెన్షన్‌ను తనవైపునకు తిప్పుకుంటూ టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు బాలకృష్ణ. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఓ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా నుంచి హార్ట్ ట‌చింగ్ మెలోడీ ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా (Uyyalo Uyyala) అనే సాంగ్‌ ఫుల్ వీడియోను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఉడతా ఉడతా హుష్షా హుష్‌.. సప్పుడు సేయకుర్రీ.. నీ కన్నా మస్తుగ ఉరుకుతాంది మా సిట్టి సిన్నారీ’ ఉయ్యాలో ఉయ్యాలా.. అంటూ తెలంగాణ భాష, యాసలో సాగిన ఈ పాటను అనంతశ్రీరామ్‌ లిరిక్స్ అందించ‌గా.. యస్‌.పి.చరణ్‌ ఆలపించారు. తమన్‌ స్వరాలందించాడు.

