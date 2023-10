October 21, 2023 / 12:06 PM IST

Bhagavanth Kesari Movie | ఈ వారం రిలీజైన భగవంత్ కేసరికి ఆహా ఓహో అన్న రివ్యూలు రాలేదు కానీ డీసెంట్‌ హిట్టు టాక్‌ మాత్రం తెచ్చుకుంది. అనీల్ రావిపూడి సినిమాల్లో ది బెస్ట్‌ సినిమాగా చెప్పుకుంటున్నారు. కథ పరంగా, టేకింగ్‌ పరంగా అనీల్‌ ఈ సినిమాలో బెస్ట్ అవుట్ పుట్‌ ఇచ్చాడు. బాలయ్య సైతం సరికొత్త అవతారంలో టెర్రిఫిక్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో చింపేశాడు. నేలకొండ భగవంత్ కేసరి అంటూ చెప్పే ఒక్కో డైలాగ్ గూస్‌బంప్స్ తెప్పించింది. ఇన్నాళ్లు మాస్‌ మసాల కొట్టుడు సినిమాలతో చెలరేగిపోయిన బాలకృష్ణ ఈ సారి మాత్రం మాస్‌ను కొంచెం తగ్గించి సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చాడు.

రిలీజ్‌కు ముందు నుంచి ఈ సినిమాపై జనాల్లో మంచి ఎక్స్‌పెక్టేషన్సే ఉన్నాయి. అయితే పోటీగా లోకేష్‌ దర్శకత్వం వహించిన లియో ఉండటంతో భగవంత్ కేసరి కలెక్షన్‌లపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. తొలిరోజు రూ.32 కోట్లు కొల్లగొట్టిన ఈ సినిమా రెండో రోజు రూ.20 కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసి హాఫ్‌ సెంచరీ దాటింది. కాగా వీరసింహా రెడ్డి రిలీజ్ రోజునే రూ.50 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్‌లు సాధించాయి. ఇక లియోకు మిక్స్డ్ రివ్యూలు రావడవంతో.. భగవంత్ కేసరి కాస్త పికప్ అయినట్లు తెలుస్తుంది. శని, ఆదివారాల బుకింగ్స్‌ కూడా ఓ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి.

దసరా వరకు ఎంత లేదన్న సినిమా సెంచరీ క్రాస్‌ చేయడం మాత్రం పక్కా అని అనిపిస్తుంది. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు అనీల్‌ రావిపూడి దర్శకుడు. కాజల్ హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాలో బాలయ్య కూతురుగా శ్రీలీల నటించింది. థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను షైన్ స్క్రీన్ ప‌తాకంపై సాహు గార‌పాటి నిర్మిస్తున్నాడు.

