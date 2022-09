September 9, 2022 / 03:47 PM IST

Bellamkonda ganesh Next Movie Announced | టాలీవుడ్ స్టార్ నిర్మాత‌ల్లో బెల్లంకొండ సురేష్ బాబు ఒక‌డు. ఈయ‌న ఎన్నో బ్లాక్ బాస్ట‌ర్ సినిమాల‌ను నిర్మించి ఇండ‌స్ట్రీలో ప్ర‌త్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకున్నాడు. ఈయ‌న త‌న‌యుడు బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. కాగా శ్రీనివాస్ త‌మ్ముడు గ‌ణేష్‌ ‘స్వాతి ముత్యం’ అనే ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌తో సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ల‌క్ష్మ‌ణ్ కే కృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ద‌స‌రా కానుక‌గా అక్టోబ‌ర్ 5న విడుద‌ల కానుంది. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పాట‌లు, టీజ‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇదిలా ఉంటే బెల్లంకొండ గ‌ణేష్ తాజాగా త‌న రెండో సినిమాను ప్ర‌క‌టించాడు.

తాజాగా ఈయ‌న రెండో సినిమాకు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్ విడుదలైంది. పోస్ట‌ర్‌లో గ‌ణేష్‌పై పోలీసులు తుపాకీల‌ను గురిపెడుతారు. చేతిలో ఐడీ కార్డు ప‌ట్టుకొని ఆశ్చ‌ర్యంతో నిల్చుంటాడు. ఈ చిత్రానికి నేను స్టూడెంట్ సార్ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఫ‌స్ట్‌లుక్‌తోనే సినిమాపై అంచనాలు పెంచారు. థ్రిల్ల‌ర్ నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ధైర్య‌మున్న స్టూడెంట్ పాత్ర‌లో గ‌ణేష్ క‌నిపించ‌నున్నాడు. రాకీ ఉప్ప‌ల‌పాటీ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ చిత్రానికిక మ‌హాతి స్వ‌ర సాగ‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. నాంది వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాన్ని రూపొందించిన ఎస్‌వీ2 ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది.

A unique thriller that flaunts the courage of a student in an outrageous way!

Presenting the Title & First Look of @SV2Ent #ProductionNo2#𝑵𝒆𝒏𝒖𝑺𝑻𝑼𝑫𝑬𝑵𝑻𝒔𝒊𝒓✊

🌟ing #GaneshBellamkonda

— 𝐒𝐕𝟐 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 (@SV2Ent) September 9, 2022