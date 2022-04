April 25, 2022 / 08:13 PM IST

కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజ‌య్ (vijay)-పూజాహెగ్డే కాంబినేష‌న్ ఇటీవ‌లే ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన సినిమా బీస్ట్ (Beast). త‌మిళ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ నెల్స‌న్ దిలీప్ కుమార్ (Nelson Dilipkumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన‌ ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 13న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుద‌లైంది. తమిళంలో హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ..తెలుగులో మిక్స్ డ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. 12 రోజుల్లో త‌మిళ‌నాడు బీస్ట్ రూ.111 కోట్లు వ‌సూలు చేసింది. వ‌న్ మ్యాన్ ఎట్ బాక్సాపీస్.

రికార్డు ఓపెనింగ్ వీకెండ్ త‌ర్వాత సెకండ్ వీకెండ్ కూడా బాగుందని ఫిల్మ్ ఎంట‌ర్ టైన్ మెంట్ ట్రాక‌ర్ కౌశిక్ ట్వీట్ చేశాడు. బీస్ట్ స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా ప్ర‌ద‌ర్శించ‌బ‌డుతున్న నేప‌థ్యంలో ద‌ళ‌ప‌తి అండ్ టీం స‌క్సెస్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ చేసుకుంటోంది. హీరో విజ‌య్‌, పూజాహెగ్డే, డైరెక్ట‌ర్ నెల్స‌న్ తో పాటు చిత్ర‌యూనిట్, మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సెల‌బ్రేష‌న్స్ లో ఉన్న స్టిల్ ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

12-days total TN gross of #Beast is close to ₹ 111 CR (110.62 CR). #Thalapathy @actorvijay's 1-man BO show against all odds👍 After the record opening weekend, the 2nd weekend was good again. pic.twitter.com/do2U2z31Gp

— Kaushik LM (@LMKMovieManiac) April 25, 2022