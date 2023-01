Balakrishna | స్టేజీపై పాట పాడిన బాలయ్య.. వీడియో వైరల్‌

January 23, 2023 / 09:58 AM IST

Balakrishna Sang a song | నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన సినిమా ‘వీరసింహా రెడ్డి’. గోపిచంద్‌ మలినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజై సంచలనాలు సృష్టించింది. రిలీజ్‌ రోజున డివైడ్‌ టాక్‌ వచ్చినా.. టాక్‌తో సంబంధంలేకుండా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర వండర్స్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. తొలి రోజే రూ.25 కోట్ల వరకు షేర్‌ను సాధించి బాలయ్య కెరీర్‌లోనే అత్యధిక ఓపెనింగ్స్‌ రాబట్టిన సినిమాగా నిలిచింది. అఖండ రికార్డులను బ్రేక్‌ చేస్తూ కొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్నాడు. ఇక మరో రెండు రోజుల్లో ఈ సినిమా బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకుని లాభాల బాట పట్టనుంది. ఇలా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లు రావడంతో నందమూరి అభిమానులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్‌ సెలబ్రెషన్స్‌ గ్రాండ్‌గా జరిగాయి. ఈ వేడుకకు యంగ్‌ హీరోలు విశ్వక్‌ సేన్‌, సిద్ధూ జొన్నల గడ్డ గెస్ట్‌లుగా వచ్చారు. ఇక ఈ వేడుకలో బాలకృష్ణ స్టేజీపై పాట పాడి అందరిలో హుషారు నింపాడు. ప్రస్తుతం బాలయ్య పాటకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. చాలా కాలం తర్వాత బాలకృష్ణ అవుట్‌ అండ్ మాస్‌ కమర్షియల్‌ సినిమాతో వచ్చాడు. ఈ సినిమాలో బాలయ్య ద్విపాత్రాభినయం చేశాడు. బాలయ్యకు జోడీగా శృతిహాసన్‌, హనీ రోజ్‌లు నటించారు. మైత్రీ సంస్థ నిర్మించిన ఈ సినిమాకు థమన్‌ స్వరాలు సమకూర్చాడు.

