March 14, 2023 / 04:41 PM IST

Indian Idol 2 | తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ఆహాలో ఇప్పటికే ఇండియన్‌ ఐడల్‌ షో మొదటి సీజన్‌ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలోనే సెకండ్‌ సీజన్‌ (Indian Idol 2) కూడా సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. ఈ షోలో బాలకృష్ణ అతిథిగా మెరవబోతున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన పైలట్‌ ఎపిసోడ్‌ గాలా విత్‌ బాలా (Gala with Bala) ఫస్ట్ గింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఇండియన్ ఐడల్‌ 2 షోలో బాలకృష్ణ (Bala krishna)స్టైలిష్ అవతార్‌లో సాలిడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి.. షోపై అంచనాలు పెంచబోతున్నట్టు తాజా స్టిల్స్‌ తో అర్థమవుతుంది.

బాలకృష్ణ ఇండియన్ ఐడల్‌ వేదికపై డ్యాన్సర్లతో కలిసి బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌ లో డ్యాన్స్ చేస్తున్న స్టిల్స్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్‌ అవుతున్నాయి. ఆహా తాజా ఎపిసోడ్‌ మార్చి 17,18 వ తేదీల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. స్టార్ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎస్ థమన్‌, ప్లే బ్యాక్ సింగర్‌ కార్తీక్‌తోపాటు గీతా మాధురి రెండో సీజన్‌కు జడ్జీలుగా మరోసారి సందడి చేయనున్నారు.

బాలకృష్ణ ఇప్పటికే అన్‌స్టాపబుల్‌ విత్‌ ఎన్‌బీకే షోలో ఓ వైపు సంప్రదాయ, మరోవైపు ట్రెండీ వస్త్రధారణలో డ్యాన్స్ చేస్తూ అభిమానులకు వినోదాన్ని అందించాడు. మరి ఈ సారి స్టైలిష్‌గా ఎలా డ్యాన్స్ ఇరగదీయబోతున్నాడనేది త్వరలోనే తెలియనుంది. వీరసింహా రెడ్డి సినిమాతో సూపర్ హిట్టందుకున్నాడు బాలకృష్ణ. ఈ నందమూరి హీరో ప్రస్తుతం అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో ఎన్‌బీకే 108లో నటిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ షూటింగ్ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

ఇండియన్‌ ఐడల్‌లో బాలకృష్ణ అదిరిపోయే ఎంట్రీ..

The Fire sets the stage on fire, yet again! Inthaku mundhennadu chudani Balayyani Chusthaaru, March 17&18th na #TeluguIndianIdolS2 #GalaWithBala lo🔥@MusicThaman @singer_karthik @geethasinger @itsvedhem@southindiamalls @realmeIndia @KhiladiOfficia3 @BingoSnacks @ShaadiDotCom pic.twitter.com/L7jnmaID5K

— ahavideoin (@ahavideoIN) March 13, 2023