May 1, 2023 / 03:20 PM IST

Balagam | తెలంగాణలోని కుటుంబ మూలాలు, భావోద్వేగాలను కండ్లకు కట్టినట్టు చూపించిన ఫ్యామిలీ రూరల్‌ డ్రామా ఫిల్మ్‌ బలగం (Balagam). కమెడియన్ వేణు ఎల్దండి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విడుదలైన రోజు నుంచి నేటి వరకు ఏదో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌తో వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. దిల్‌ రాజు సమర్పణలో హర్షిత్‌ రెడ్డి, హన్షిత నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో ప్రియదర్శి, కావ్య కల్యాణ్‌ రామ్‌ లీడ్ రోల్స్‌ లో నటించారు. ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని కోట్లాది మంది హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న బలగం సినిమా ఖాతాలో పలు అవార్డులు కూడా చేరిపోయాయి.

తాజాగా బలగం మరో అరుదైన పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకొని టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచింది. బలగం సినిమాలోని పాటలు పల్లెటూరి బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో మనస్సుకు హత్తుకునేలా సాగుతూ.. మరోవైపు ప్రేక్షకుల కంట కన్నీళ్లు పెట్టించేలా సాగుతాయని తెలిసిందే. తన సంగీతంతో సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ సిసిరోలియో (Balagam) తాజాగా బలగం చిత్రానికిగాను 13వ దాదా సాహెబ్‌ ఫాల్కే అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌ (13th Dada Saheb Phalke International Film Festival)లో ఉత్తమ సంగీత దర్శకుడిగా అవార్డు అందుకున్నాడు. ఆయనతోపాటు నిర్మాత హర్షిత్‌ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మక అవార్డును అందుకున్నారు.

ఈ ఫిల్మ్‌ ఫెస్టివల్‌లో 81 దేశాల నుంచి 780కిపైగా చిత్రాలు పోటీ పడగా.. ఇందులో నుంచి బలగం చిత్రానికి పురస్కారం వరించడం చాలా గొప్ప విషయమనే చెప్పాలి. తాజా అవార్డు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ హిస్టరీలో నిలిచిపోనుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

అవార్డుతో భీమ్స్ సిసిరోలియో..

The sound of success! 🔥🔥#BheemsCeciroleo‘s remarkable music in #Balagam has been honored with the Best Music award at the 13th Dada Saheb Phalke International Film Festival, competing against 7️⃣8️⃣0️⃣+ films from 8️⃣1️⃣+ countries!! ❤️‍🔥❤️‍🔥#BalagamGoesGlobal pic.twitter.com/lU5KRbbJwy

— Dil Raju Productions (@DilRajuProdctns) April 30, 2023