Bahubali Prabhas Is Back With Salaar Again Here Is Latest Talk

Salaar | బాహుబలి ఈజ్‌ బ్యాక్‌.. బ్లాక్‌బస్టర్‌ హిట్‌గా సలార్‌.. టాక్ ఎలా ఉందంటే..?

Salaar | యంగ్‌ రెబల్‌స్టార్ గా కొనసాగుతున్న ప్రభాస్‌ Prabhas)కు బాహుబలి ప్రాంఛైజీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడమే కాదు.. పాన్ ఇండియా ఇమేజ్‌కు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచిపోయాడు ప్రభాస్‌. 2015లో ఎపిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ ప్రాంఛైజీ గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. బాహుబలి ప్రాంఛైజీ తర్వాత అభిమానులు ఆశించిన స్థాయిలో సినిమాలు రాలేదు.

December 22, 2023 / 07:57 AM IST

Salaar | ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన బాహుబలి ప్రాంఛైజీతో గ్లోబల్‌ స్టార్ ఇమేజ్‌ సొంతం చేసుకున్నాడు ప్రభాస్‌ (Prabhas). యంగ్‌ రెబల్‌ స్టా్‌ర్‌గా కొనసాగుతున్న ప్రభాస్‌కు ఈ సినిమా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తీసుకురావడమే కాదు.. పాన్ ఇండియా ఇమేజ్‌కు కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచిపోయాడు ప్రభాస్‌. 2015లో ఎపిక్‌ యాక్షన్‌ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ ప్రాంఛైజీ గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. బాహుబలి ప్రాంఛైజీ తర్వాత అభిమానులు ఆశించిన స్థాయిలో సినిమాలు రాలేదు.

మళ్లీ చాలా కాలానికి ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్‌తో థియేటర్లలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ (Salaar). సలార్‌ రెండు పార్టులుగా వస్తోండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీ లాంటి ఇండస్ట్రీ బ్లాక్‌ బస్టర్ హిట్టందించిన ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) నుంచి కాంపౌండ్ నుంచి వస్తుంటంతో అంచనాలు ఆకాశంలో ఉన్నాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరి భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన సలార్‌ ఎలా ఉంది..? అభిమానుల అంచనాలను చేరుకుందా..? లేదా..? అనే దానిపై ఓ లుక్కేస్తే..

1995 బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే చిన్నారుల స్నేహం నేపథ్యంలో కథ మొదలవుతుంది. దేవా వాగ్దానంతో సాలార్ టైటిల్ కార్డు పడుతుంది. సూరేడే పాట వస్తుంది. ఆ తర్వాత శ్రియారెడ్డి తన గ్యాంగ్‌తో శృతిహాసన్‌ కోసం రావడంతో.. గూస్‌ బంప్స్ తెప్పించే ప్రభాస్‌ గ్రాండ్ ఎంట్రీ సీన్‌తో థియేటర్లు దద్దరిల్లిపోతాయి. ప్రభాస్‌ క్రేజ్‌తో రూ.1000 కోట్ల క్లబ్‌లోకి ఎంటరవడం పక్కా అని హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు ఫ్యాన్స్‌.

అసోం కోల్‌ మైన్స్‌లో ప్రభాస్‌, శృతిహాసన్‌, ఈశ్వరీ రావ్‌ మధ్య వచ్చే సీన్లతో సాగుతుంది. భారీ ఫైట్‌ సీన్‌, ట్విస్టుల తర్వాత వరద పృథ్విరాజ్‌ ఇంట్రడక్షన్‌ ఉంటుంది. ఓ వైపు ప్రభాస్‌ వయోలెంట్ అవతార్‌.. మరోవైపు పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్‌, ప్రభాస్‌ మధ్య వచ్చే భావోద్వేగ సన్నివేశాలు సినిమాను మరోస్థాయికి తీసుకెళ్తాయంటున్నారు మూవీ లవర్స్‌. ఇంటెన్స్ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్‌లో సూపర్ ఎలివేషన్‌తో సాగే ప్రభాస్‌ యాక్షన్‌ అవతార్‌ సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలిచిపోతుందంటున్నారు సినీ జనాలు. రెండు ఫైట్స్‌ సలార్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలపడం ఖాయమని ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. విడుదలైన అన్ని కేంద్రాల్లో తన మేనియా కొనసాగుతుందని ట్రేడ్ సర్కిల్ సమాచారం.

మరి బాక్సాఫీస్‌పై సలార్ దండయాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో తెలియాలంటే.. కొంత సమయం వెయిట్ చేయాల్సిందే. సలార్‌లో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. జగపతిబాబు, బాబీ సింహా, ఈశ్వరీ రావు, శ్రియారెడ్డి, జాన్ విజయ్‌, సప్తగిరి, సిమ్రత్‌ కౌర్‌, పృథ్విరాజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషించారు. మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్రలో నటించాడు.

సలార్ ప్రీమియర్‌లో శ్రీవిష్ణు ఎంజాయ్‌మెంట్‌..

Actor Sree vishnu Enjoying #Salaar Benifit show with fans to the full🥵🔥🔥pic.twitter.com/NGUOQPs77T

Ah cutout ki yi mass thodaithe ala untadhi💥#Prabhas #SalaarReview #BlockbusterSalaar — HaiL RebelStar (@Hail_Rebel_Star) December 21, 2023

పబ్లిక్ టాక్ ఎలా ఉందంట..?

Kannada FANS about #SALAAR – – #Prabhas nilchunte chalu 💥

– ayana nadisthe chalu goosebumps osthunai

– 2nd half is about frndship & mind blowing fights, Industry hit loading… Thanks kannada fans FOR mind blowing review 🥵🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥#SalaarReview #BlockbusterSalaar pic.twitter.com/NeWXCShn8T — 𝘿𝙀𝙑𝘼 (@Prabhas_raju20) December 21, 2023