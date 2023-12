December 13, 2023 / 11:41 AM IST

Bachelor Party | క‌న్న‌డ స్టార్ హీరో సప్త సాగరాలు దాటి (Sapta Sagaralu Dhaati) ఫేమ్ ర‌క్షిత్ శెట్టి ప్ర‌ధాన పాత్రలో 2016లో వ‌చ్చిన చిత్రం కిరిక్ పార్టీ (Kirik Party). రష్మిక మందాన, సంయుక్త హెగ్డే హీరోయిన్‌లుగా న‌టించారు. కంతారా ఫేమ్ రిషబ్ శెట్టి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక ఇదే సినిమాను టాలీవుడ్ యువ హీరో నిఖిల్ తెలుగులో డ‌బ్ చేయ‌గా తెలుగు వెర్ష‌న్ కూడా మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. అయితే ఈ సినిమాను క‌న్నడ‌లో నిర్మించింది రక్షిత్ శెట్టి యే. పరమవా స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్‌పై ఈ సినిమాను నిర్మించాడు. అయితే తాజాగా ఈ చిత్రం విడుదలై నేటికీ 7 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా పరమవా స్టూడియోస్ బ్యాన‌ర్ ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది.

త‌న బ్యాన‌ర్ నుంచి రాబోయే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేసింది. ‘బ్యాచిల‌ర్ పార్టీ’ (Bachelor Party) అంటూ రానున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి ర‌క్షిత్ శెట్టి మోషన్ పోస్టర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌ను చూస్తే.. ఈ చిత్రం క్రైమ్ కామెడీ అని తెలుస్తుంది. అభిజిత్ మహేష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్న ఈ సినిమాలో దిగంత్, అచ్యుత్ కుమార్, యోగి, సిరి రవికుమార్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఇక రీసెంట్‌గా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది.

The crazy meter is set to maaaaax! So hop on to this wild ride with us! Bachelor Party coming soon!☺️

ಈ ಸಲ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರು😉#BachelorParty @iAm1289 @rakshitshetty @diganthmanchale @LooseMada_Yogi #AchyuthKumar @SiriRavikumar #BalajiManohar @AcharaKirk @ParamvahStudios pic.twitter.com/ODog7qZ47H

— Paramvah Studios (@ParamvahStudios) December 13, 2023