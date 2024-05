Baahubali Crown Of Blood Streaming Now In Hotstar

Baahubali Crown of Blood | గెట్‌ రెడీ మూవీ లవర్స్‌.. పాపులర్ ఓటీటీలో బాహుబలి నయా వెర్షన్‌

Baahubali Crown of Blood | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటివరకు ఎన్నో సినిమాలు వచ్చినా.. తనకంటూ ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని క్రియేట్ చేసుకున్న సినిమాలు మాత్రమే కొన్నే ఉంటాయి. ఈ జాబితాలోకే వస్తుంది బాహుబలి ప్రాంఛైజీ (Baahubali).

May 17, 2024 / 10:10 AM IST

గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద తెలుగు సినిమా సత్తా చాటి.. తెలుగు యాక్టర్ల స్థాయిని పెంచిన బాహుబలి ఇప్పుడు మరో రూపంలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయింది. బాహుబలి యానిమేటెడ్‌ వెర్షన్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. హాట్‌స్టార్‌ స్పెషల్స్ ప్రాజెక్ట్‌గా Baahubali : Crown of Blood డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌ స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. మరి బాహుబలి టీం పోరు ఎలా ఉండబోతుందో యానిమేటెడ్‌ వెర్షన్‌లో చూసి ఎంజాయ్ చేసేయండి.

బాహుబలి ప్రాంఛైజీలో వచ్చిన సీక్వెల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ బాహుబలి 2 (Baahubali 2) ఇటీవలే విజయవంతంగా ఏడేళ్ల సక్సెస్‌ఫుల్‌ జర్నీని పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న జక్కన్న, ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ ఫాలోవర్లు, అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌ వేడుకగా జరుపుకున్నారు. ఆర్కా మీడియా మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్‌పై శోభు యార్లగడ్డ నిర్మించిన ఈ చిత్రం యానిమేటెడ్ వెర్షన్‌లో ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందోనని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు సినీ జనాలు.

#7yearsforbahubali2 హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోన్న వీడియోలపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

#7YearsForBaahubali2 – #Prabhas🔥🔥🔥#Baahubali2 is The Only 1000Cr India Nett Movie!

Total collections, adjusted for today’s inflated rate, stand at ~3750 Cr. Note: BB2 Footfalls ~12Cr > Top 3 Hits of 2023 ❤️‍🔥pic.twitter.com/CrbR8h58bW — BFilmy Official (@BFilmyOfficial) April 28, 2024

He worked hard

He dedicated more than 5 years

He injured himself for this movie and suffering with that injury now also

He didn’t even celebrate the success

Still some hero fans are insecure for his success 7 years for Indian Industry Hit #7YearsForBaahubali2 #Prabhas pic.twitter.com/lH7Q1Ple6E — Teja Reddy (@teja_reddy7) April 28, 2024

Peak Prabhas

Peak SSR

Peak Keeravani

Peak Telugu cinema 🔥pic.twitter.com/laSIJnAHds — Sooraj 🧢 (@Sooraj9847) April 28, 2024

