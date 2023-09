September 7, 2023 / 06:17 PM IST

Atlee | ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో సూపర్ క్రేజ్ ఉన్న యంగ్‌ స్టార్‌ డైరెక్టర్ల జాబితాలో టాప్ ప్లేస్‌లో ఉంటాడు ఆట్లీ (Atlee). ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ 2013లో ఆర్య హీరోగా వచ్చిన రాజా రాణి (Raja Rani) చిత్రంతో డైరెక్టర్‌గా డెబ్యూ ఇచ్చాడు. ఎంట్రీలోనే రూ.84 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టి బాక్సాఫీస్ వద్ద టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు. చేసింది కొన్ని సినిమాలే అయినా ప్రతీ సినిమాకు తన మార్క్‌ ఉండేలా చూసుకునే అట్లీ లీడింగ్ స్టార్‌హీరోలతో బాక్సాఫీస్‌ రికార్డులు బద్దలు కొడుతూ ప్రతీసారి హాట్ టాపిక్‌గా నిలుస్తుంటాడు.

అట్లీ స్టార్ హీరో విజయ్‌తో తేరి, మెర్సల్‌, విజిల్‌ సినిమాలు తీశాడని తెలిసిందే. తేరి రూ.150 కోట్లు, రూ.మెర్సల్‌ 250 కోట్లు, రూ.విజిల్‌ 300 కోట్లు వసూళ్లు చేశాయి. ఈ ఫిగర్‌ను గమనిస్తే దాదాపు సినిమా సినిమాకు రెట్టింపు వసూళ్లను రాబడుతూ.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాడు అట్లీ. ఈ యంగ్ డైరెక్టర్‌ ఇప్పుడు ఏకంగా బాలీవుడ్ బాద్‌ షా షారుఖ్‌ ఖాన్‌తో జవాన్‌ సినిమా తెరకెక్కించాడు. జవాన్‌ ఓపెనింగ్‌ డేన సూపర్ హిట్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. పక్కా పైసా వసూల్ మాస్ ఎంటర్‌టైనర్ అని ఇప్పటివరకు వచ్చిన ట్రేడ్‌ అంచనాలు చెబుతున్నాయి.

షారుఖ్‌ ఖాన్‌ను ఇదివరకెన్నడూ చూడని డిఫరెంట్ మాస్‌ అవతార్‌లో చూపించాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. మొత్తానికి ఫస్ట్ డే బ్లాక్ బస్టర్‌ టాక్‌ తెచ్చుకున్న జవాన్‌ మరి అట్లీ ఫార్ములాను రిపీట్ చేస్తూ.. రెట్టింపు కలెక్షన్లు రాబడుతుందా..? లేదా అనేది చూడాలంటున్నారు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు. జవాన్‌ అట్లీ కెరీర్‌లో బ్లాక్ బస్టర్‌ నంబర్ 5గా నిలుస్తుందా.. లేదా.. అనేది రానున్న రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుంది.

అట్లీ డబుల్‌ కలెక్షన్ల ఫార్ములా..

#OneWordReview…#Jawan: MEGA-BLOCKBUSTER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️½

A hardcore masala entertainer that's sure to stand tall in #SRK's filmography… #Atlee presents #SRK in a massy character and he is 🔥🔥🔥… Move over #Pathaan, #Jawan is here to conquer hearts and #BO, both.

