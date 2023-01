January 23, 2023 / 01:13 PM IST

ముంబై: బాలీవుడ్ న‌టి అతియా శెట్టి, క్రికెట‌ర్ కేఎల్ రాహుల్ ఇవాళ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారు. అయితే ఆ ఇద్ద‌రూ ఆదివారం రాత్రి జ‌రిగిన సంగీత్‌లో చిందేశారు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి సోస‌ల్ మీడియాకు చిక్కింది. ఖండాలాలోని సునీల్ శెట్టి ఇంట్లో పెళ్లి వేడుక జ‌ర‌గ‌నున్న‌ది. శ‌నివార‌మే ఆ ఇంట్లో అతిథుల‌కు విందు ఇచ్చారు. ఆ త‌ర్వాత మెహిందీ, సంగీత్ సెర్మ‌నీ నిర్వ‌హించారు. సంగీత్ సెర్మ‌నీకి చెందిన ఫోటోలు, వీడియోలు ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. టైగ‌ర్ ష్రాప్ సోద‌రి కృష్ణా ష్రాఫ్‌, బాలీవుడ్ ఫోటోగ్రాఫ‌ర్ రోహ‌న్ శ్రేష్టాలు సంగీత్ సెర్మ‌నీలో పాల్గొన్నారు.

#AthiyaShetty and #KLRahul shook their legs for Mujse Shadi Karogi ahead their marriage today.!😍❤️❤️@BeingSalmanKhan @KicchaSudeeppic.twitter.com/Qeae44ul6x

— Kiccha Salman Fans Club ® (@KSSKFans) January 23, 2023