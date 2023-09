September 17, 2023 / 12:52 PM IST

Asia Cup 2023 : ఆసియా క‌ప్(Asia Cup 2023) ఫైన‌ల్ ఫైట్‌కు భార‌త్(Team India), డిఫెండింగ్ చాంపియన్ శ్రీ‌లంక (Srilanka) జ‌ట్లు అస్త్రాలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియం (Premadasa Stadium)లో నేడు ఇరుజ‌ట్ల మ‌ధ్య టైటిల్ పోరు హోరాహోరీగా జ‌రుగ‌నుంది. ఇదిలా ఉండ‌గా.. గత ఐదేండ్లలో ఒక్క పెద్ద టోర్నీలోనూ భారత్‌ విజేతగా నిలువలేకపోయింది. చివరిసారిగా భారత జట్టు 2018 ఆసియాకప్‌ ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్‌పై గెలిచి ట్రోఫీ చేజిక్కించుకోగా.. ఆ తర్వాత ఐదేండ్ల నుంచి ఒక్కసారి కూడా రెండు కంటే ఎక్కువ దేశాలు పాల్గొన్న టోర్నీలో టీమ్‌ఇండియా విజేతగా నిలువలేదు. దీంతో ఈ మ్యాచ్‌ను భార‌త్ ప్రతిష్టాత్మకమైనదిగా భావిస్తుంది. ఇక ఈ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా టాలీవుడ్ స్టార్ దగ్గుబాటి వెంకటేష్(Daggubati Venkatesh) ఓ పోస్టు పెట్టాడు.

స్టార్ హీరో వెంకటేష్‌కి సినిమాలతో పాటుగా క్రికెట్ అంటే పిచ్చి అన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఐపీఎల్ లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ జరుగుతుందంటే వెంకీమామా కచ్చితంగా స్టేడియానికి వెళ్తాడు.. అక్కడ ఈలలు వేస్తూ తన నుంచి హైదరాబాదు టీంకి మంచి సపోర్ట్ ఇస్తాడు. అయితే ఇప్పుడు.. ఆసియా క‌ప్ (Asia Cup 2023) ఫైన‌ల్ మ్యాచ్ సంద‌ర్భంగా టీమ్ఇండియాకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెబుతూ ఒక పోస్టు పెట్టాడు.

”బ్లూ జెర్సీలో ఉన్న మా అబ్బాయిలందరికీ చీరింగ్. ఫైన‌ల్‌లో గెలిచి కప్పును ఇంటికి తీసుకురండి కెప్టెన్” అంటూ వెంకటేష్‌ ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. దీనితో పాటు కెప్టెన్ రోహిత్ శ‌ర్మ‌తో దిగిన ఫొటోను పంచుకున్నాడు.

Cheering for all our boys in blue! Bring the cup home, Captain. @ImRo45 @BCCI#AsiaCup2023 #INDvsSL pic.twitter.com/CnE3QBEMVW

— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) September 17, 2023