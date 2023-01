Anushka Shetty | కళ్యాణం కమనీయం ట్రైలర్‌ లాంఛ్‌ చేయనున్న అనుష్కాశెట్టి.. టైం ఫిక్స్

January 5, 2023 / 01:36 PM IST

టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సంతోష్‌ శోభన్ (Santhosh Soban) నటిస్తున్న తాజా చిత్రం కళ్యాణం కమనీయం (Kalyanam Kamaneeyam). కోలీవుడ్‌ సుందరి ప్రియా భవానీ శంకర్‌ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. యూవీ కాన్సెప్ట్స్ బ్యానర్‌పై అనిల్‌ కుమార్‌ అల్ల డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. కాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్.

స్టార్ హీరోయిన్‌ అనుష్కా శెట్టి (Anushka Shetty) కళ్యాణం కమనీయం ట్రైలర్‌ను ఇవాళ సాయంత్రం 5:04 గంటలకు లాంఛ్ చేయనుంది. సంక్రాంతి ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ కళ్యాణం కమనీయం ట్రైలర్‌ను అనుష్కా శెట్టి లాంఛ్‌ చేయబోతున్నారంటూ మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు. కళ్యాణం కమనీయం జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు ముస్తాబవుతోంది.

ఇప్పటికే సంతోష్ శోభన్ టీం ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌, ఇంటర్వ్యూ సెషన్లతో ఫుల్ బిజీగా ఉంది. ఈ సినిమా నుంచి శ్రావణ్ భరద్వాజ్‌ కంపోజిషన్‌లో విడుదలైన ఓ మనసా, హో ఎగిరే సాంగ్స్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్ ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సంతోష్‌ శోభన్‌ ఈ చిత్రంతోపాటు ప్రేమ్‌ కుమార్‌, అన్ని మంచి శకునములే చిత్రాల్లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

Queen of TFI @MsAnushkaShetty Garu will launch the Trailer of "Sankranthi Family Entertainer" #KalyanamKamaneeyam Today @ 5:04 PM ✨️ Stay Tuned 😍@santoshsoban @priya_Bshankar @Dir_Anilkumar #KarthikGattamneni #ShravanBharadwaj @UV_Creations @UVConcepts_ @adityamusic pic.twitter.com/ALMsukJTXX

— UVConcepts (@UVConcepts_) January 5, 2023