Tillu Square | టిల్లన్న మ్యాడ్‌ పార్టీ షురూ.. అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ పోస్ట్‌ వైరల్

March 20, 2024 / 05:33 PM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda), అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ టిల్లు 2 (Tillu Square)‌. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మార్చి 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్‌తో బిజీగా ఉంది సిద్దు టీం. తాజాగా అనుపమపరమేశ్వరన్‌ టిల్లన్న మ్యాడ్ పార్టీ ఇంకో 9 రోజుల్లో షురూ అవుతుంది.

టిల్లు 2 మార్చి 29న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతుంది..అంటూ కొత్త పోస్టర్‌ షేర్ చేసుకుంది. ఈ లుక్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే షేర్ చేసిన టిల్లు 2 గ్లింప్స్‌తోపాటు టికెటే కొనకుండా, రాధికా రాధికా పాటలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. మరోవైపు రీసెంట్‌గా రిలీజ్‌ చేసిన OhMyLily సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది.

.సిద్దు, అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ట్యాక్సీ రైడ్‌ సీన్‌తో గ్లింప్స్ షురూ కాగా.. టిల్లుకు బర్త్‌ డే విషెస్‌ చెప్పిన హీరోయిన్..గతేడాది నీ పుట్టినరోజు నువ్వెక్కడున్నావ్‌ అని అడుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ పార్టు సీన్లను మరోసారి చూడొచ్చు. మేం మా ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి సినిమా చూసినం. నల్లమల ఫారెస్ట్‌.. నల్లచీర..ఏ ఫిలిం బై రాధిక.. ఏవో పాత జ్ఞాపకాలు నావి.. పాతయేగానీ తీపియైతే కావు.. అంటూ సిద్దు డైలాగ్స్ చెబుతూ అందరినీ ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు.

టిల్లు 2 నుంచి ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియోతోపాటు టికెటే కొనకుండా పాటలకు సూపర్ రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మిస్తోన్న ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

Tillanna Mad Party Begins in 9 DAYS!! 😎🕺🤘#TilluSquare worldwide grand release at theatres near you on MARCH 29th! 🥳#TilluSquareTrailer – https://t.co/UQ9z4tlQ1C#Siddu @anupamahere @MallikRam99 @ram_miriyala @achurajamani #BheemsCeciroleo @kalyanshankar23 @NavinNooli… pic.twitter.com/hPRCt1wtds

— Anupama Parameswaran (@anupamahere) March 20, 2024