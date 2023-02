Anupama Parameshwaran First Mlook Poster Released From Tillu Square Movie

ఇండస్ట్రీలో సినీతారలకు గుర్తింపు రావడానికి ఎక్కువ సమయమే పడుతుంది. అయితే కొందరి విషయంలో మాత్రం ఒకటి రెండు సినిమలకే బోలెడంత గుర్తింపు వస్తుంది. అలా అందం, టాలెంట్‌తో పాటు అదృష్టాన్ని వెంటబెట్టుకొని వచ్చిన బ్యూటీ అనుపమ పరమేశ్వరన్.

Anupama Prameshwaran First Look From Tillu Square Movie | ఇండస్ట్రీలో సినీతారలకు గుర్తింపు రావడానికి ఎక్కువ సమయమే పడుతుంది. అయితే కొందరి విషయంలో మాత్రం ఒకటి రెండు సినిమలకే బోలెడంత గుర్తింపు వస్తుంది. అలా నటన, అందంతో పాటు అదృష్టాన్ని వెంటబెట్టుకొని వచ్చింది అనుపమ పరమేశ్వరన్. తొలి సినిమా ‘ప్రేమమ్‌’తోనే ఈ అమ్మడు సౌత్‌లోని ప్రేక్షకులను తన ప్రేమలో పడేసింది. ‘ఆఆ!’, ‘శతమానం భవతి’ వంటి సినిమాలతో యూత్‌లో విపరీతమైన క్రేజ్‌ తెచ్చుకుంది. మీడియం రేంజ్ హీరోలు కేరాఫ్ అడ్రస్‌ అయింది. ప్రస్తుతం ఈ మలయాళ కుట్టి చేతిలో మూడు, నాలుగు ప్రాజెక్ట్‌లున్నాయి.

అందులో ‘టిల్లుస్వేర్‌’ ఒకటి. సిద్దూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా నటిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. గతేడాది ఓ మోస్తరు అంచనాలతో రిలీజై బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సంచలన విజయం సాధించిన ‘డీజే టిల్లు’కు సీక్వెల్‌గా ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి. కాగా శనివారం అనుపమ బర్త్‌డే సందర్భంగా ఈ సినిమాలోని ఆమె ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ పోస్టర్‌లో అనుపమ నోస్‌ పిన్‌ పెట్టుకుని చబ్బిగా కనిపిస్తుంది.

ఈ సినిమాలో టిల్లుగాడికి జోడీగా శ్రీలీల, మడోన్నా సెబాస్టియస్‌, మీనాక్షి చౌదరి వంటి పేర్లు వినిపించినా మొదట అనుకున్న అనుపమనే హీరోయిన్‌గా ఫిక్స్ చేశారు. డీజే టిల్లు సక్సెస్‌తో సిద్ధూ తన కెరీర్‌ను పక్కాగా ప్లాన్‌ చేసుకుంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే సెకండ్‌ పార్ట్‌కు కూడా తనే స్వయంగా కథను రాసుకున్నాడు. ఇక స్క్రిప్ట్‌ విషయంలో విభేదాలు రావడంతో దర్శకుడు విమల్‌కృష్ణను పక్కన పెట్టి అద్భుతం ఫేమ్‌ మల్లిక్‌ రామ్‌తో సీక్వెల్‌ చేస్తున్నాడు. వీలైనంత త్వరగా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసి సమ్మర్‌ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలిని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. పీడీవి ప్రసాద్ స‌మ‌ర్పణ‌లో సితార ఎంట‌ర్ట్‌టైన‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి.