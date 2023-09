September 20, 2023 / 11:52 AM IST

ANR Centenary | హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ఏఎన్నార్‌ (Akkineni Nageswararao) శతజయంతి ఉత్సవాలు ఘ‌నంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా అక్కినేని విగ్రహాన్ని మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు (Venkaiah Naidu) ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సినీ, రాజకీయ, పారిశ్రామిక రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఏఎన్నార్‌ను గుర్తుచేసుకుంటూ నివాళులు అర్పించారు.

ఇక ఈ వేడుక‌లో దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు రాజమౌళి మాట్లాడుతూ.. ఏఎన్నార్‌ను చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాల్లో చూసి ఆరాధించడ‌మే తప్ప ప్ర‌త్యేక్షంగా ఇంట‌రాక్ష‌న్ లేదు. కానీ ఇండ‌స్ట్రీకి వ‌చ్చిన ప్ర‌తి ఒక్క‌రికి ఆయన ఒక ప్రేరణ. దేవుడిపై నమ్మకం లేకున్నా.. భక్తిరస చిత్రాల్లో అద్భుతంగా నటించి అంద‌రిని మెప్పించాడు. ఆయన జీవితం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం అని తెలిపారు.

టాలీవుడ్ సీనియర్ న‌టుడు మోహన్‌బాబు మాట్లాడుతూ.. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఒక గ్రంథం, ఒక పాఠ్య పుస్త‌కం అని అన్నారు. గ్రంథాలయంలో ఉన్న‌టువంటి ఆయన జీవితం ప్రతి ఒక్కరికీ స్ఫూర్తిదాయకం అని కొనియాడారు.

టాలీవుడ్ సీనియర్ న‌టి జయసుధ మాట్లాడుతూ.. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు న‌టించిన చాలా చిత్రాల‌లో నేను హీరోయిన్‌గా చేయడం నా అదృష్టం. ఆయన ఒక నడిచే విశ్వవిద్యాలయం. ఆయనకు అన్ని విషయాలపై అవగాహన ఉంటుందంటూ తెలిపింది.

బ్రహ్మానందం మాట్లాడుతూ.. ఏఎన్నార్‌ విగ్రహావిష్కరణ చూడటమే మహాభాగ్యమని అన్నారు. రైతుకుటుంబంలో పుట్టి అద్భుతమైన స్థితికి ఏఎన్నార్‌ చేరుకున్నారని బ్రహ్మానందం అన్నారు. అద్భుతమైన స్థితికి చేరుకోవడం సామాన్యమైన విషయం కాదన్నారు. నటన అనే చిన్న అర్హతతో ఏఎన్నార్‌ మహోన్నత వ్యక్తిగా మారారని కొనియాడారు. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు సర్వసాధారణంగా ఉంటారని, ఆయన క్రమశిక్షణ చాలా కఠినంగా ఉంటుందన్నారు. ఏఎన్నార్‌కు వచ్చినన్ని అవార్డులు ఇంకెవరికీ రాలేదని.. ఆయన పొందిన సన్మానాలు ఇంకెవరికీ జరగలేదని తెలిపారు.

ఇదిలా ఉండ‌గా.. ఈ కార్యక్రమానికి అక్కినేని కుటుంబసభ్యులతో పాటు అల్లు అరవింద్‌, బ్రహ్మానందం, మురళీమోహన్‌, జయసుధ, మోహన్‌బాబు, శ్రీకాంత్‌, జగపతిబాబు, రామ్‌ చరణ్‌, రాజేంద్రప్రసాద్‌, మహేశ్‌ బాబు, రానా, విష్ణు, నాని, దిల్‌ రాజు, రాజమౌళి, కీరవాణి, సుబ్బిరామిరెడ్డి, డీజీపీ అంజనీకుమార్‌ తదితరులు హాజరయ్యారు.

