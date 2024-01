January 5, 2024 / 07:19 AM IST

Geethanjali Malli Vachindi | తెలుగు, తమిళ భాషల్లో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న బ్యూటీల్లో ఒకరు అంజలి (Anjali). ఓ వైపు గ్లామరస్‌ పాత్రల్లో నటిస్తూనే.. మరోవైపు పర్‌ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్‌ రోల్స్ చేస్తూ వన్‌ ఆఫ్‌ ది లీడింగ్ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది ఈ రాజోలు సుందరి. అంజలి టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన గీతాంజలి ప్రాజెక్టుకు సీక్వెల్‌గా వస్తోంది గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది (Geethanjali Malli Vachindi). Anjali 50వ సినిమాగా వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు డెబ్యూ డైరెక్టర్ శివతుర్లపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

తాజాగా ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్, ప్రెస్‌ మీట్‌ను జనవరి 6న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్‌ ల్యాబ్స్‌లో ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. హార్రర్ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, సత్యం రాజేశ్‌, సత్య, షకలక శంకర్‌, అలీ, బ్రహ్మాజీ, రవి శంకర్‌, రాహుల్ మాధవ్ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రవీణ్ లక్కరాజు సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎంవీవీ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌తో కలిసి కోన ఫిలిం కార్పొరేషన్‌ బ్యానర్‌పై కోన వెంకట్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

మిమ్మల్ని ఊపిరాడకుండా చేసేలా సీక్వెల్‌ ఉండబోతోందని హామీ ఇస్తున్నాం. గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది.. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో 2024లో వస్తోంది మేకర్స్ ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారని తెలిసిందే‌. అంజలి ప్రస్తుతం శంకర్ డైరెక్షన్‌లో రాంచరణ్‌ హీరోగా ఆర్‌సీ 15గా తెరకెక్కుతున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో వన్ ఆఫ్ ది ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉంది. అంజలి మరోవైపు విశ్వక్‌ సేన్‌తో కలిసి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరిలో కూడా నటిస్తోంది.

ఫస్ట్‌ లుక్‌ లాంఛ్ అప్‌డేట్‌..

Envision the excitement awaiting you as you meet the cast and crew of the horror tale at the #Geethanjali First Look Launch & Press Meet.🤩💥

Fear is on the fast track as #GeethanjaliMalliVachindhi is zooming through production 💥 promising a sequel that’s set to leave you breathless 🔥🔥

Coming soon to thrill you in Telugu, Tamil, Kannada, and Malayalam in early 2024 ⏳#Anjali50 @yoursanjali @Venkyrao44 pic.twitter.com/4P7F8q4zTx

— Kona Film Corporation (@KonaFilmCorp) November 26, 2023