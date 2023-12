December 31, 2023 / 10:21 AM IST

Animal Movie | బాలీవుడ్ న‌టుడు రణ్‌బీర్‌ కపూర్, అర్జున్ రెడ్డి ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబోలో వ‌చ్చిన తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్ ‘యానిమల్’ (Animal). డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కులు ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం విడుద‌లైన రోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ చిత్రం రూ.870 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్లు సాధించింది. ఇక ఈ ఏడాది విడుద‌లైన ఆల్ టైమ్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల‌లో యానిమ‌ల్ కూడా చోటు సంపాదించుకుంది.

ఇదిలావుంటే.. ఈ మూవీ తాజాగా అరుదైన రికార్డు అందుకుంది. ఈ మూవీ కెనడాలోని సిల్వ‌ర్ సిటీ అనే థియేట‌ర్‌లో ఏకంగా 5 లక్షల కెనడా డాలర్లు (రూ.3.15 కోట్లు) వసూళ్లు సాధించింది. ఇక ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఒక్క థియేట‌ర్‌లోనే ఇంత క‌లెక్ష‌న్స్ సాధించిన చిత్రంగా యానిమల్ రికార్డు సృష్టించింది. మ‌రోవైపు ఈ సినిమా ఓటీటీ వెర్ష‌న్‌కు 20 నిమిషాలు జ‌త చేయ‌నున్న‌ట్లు సందీప్ ప్ర‌క‌టించాడు.

#Animal is creating many records in Canada in addition to being the highest grossing Indian film. It is the only Indian film that grossed $500K in a single theater.

SALUTE THE CHAMPION!!@AnimalTheFilm @VangaPictures @imvangasandeep @tseriessouth @TSeries #AnimalTheFilm… pic.twitter.com/Y8tBtqE9mB

— Nirvana Cinemas (@NirvanaCinemas) December 31, 2023