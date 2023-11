November 12, 2023 / 03:48 PM IST

Animal Movie | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ (Ranbir Kapoor), అర్జున్‌ రెడ్డి (Arjun Reddy) ఫేమ్ సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Vanga) కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘యానిమల్’(Animal). ఈ మూవీలో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మంధాన (Rashmika Mandana) హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇవ్వ‌గా సినీ ప్రేక్షకుల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది. ఇక ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ 1న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. యానిమ‌ల్ విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా 20 రోజులు గ‌డువు ఉండడంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. మరీ ముఖ్యంగా తెలుగులో భారీ ఎత్తున ప్రమోషన్లు చేయాలని భావిస్తుంది. ఇందులో భాగంగానే ఈ మూవీ నుంచి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ మూవీ తెలుగు ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో భాగంగా సందీప్ రెడ్డి వంగా, రష్మికలతో పాటు రణ్‌బీర్ కపూర్ లు బాల‌కృష్ణ‌ అన్‌స్టాపబుల్ (Unstoppable With NBK ) షోకు వ‌స్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఇంట్రోను మేక‌ర్స్ దీపావ‌ళి కానుక‌గా సోష‌ల్ మీడియాలో విడుద‌ల చేశారు బాలీవుడ్ మీట్స్ బాల‌య్య (Bollywood Meets Balayya) అని ఉన్న ఈ వీడియో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటుంది. ఇక ఇప్పటికే రెండు సీజన్‌లను సక్సెస్‌ ఫుల్‌గా కంప్లీట్‌ చేసుకున్న ఈ టాక్‌ షో ఇటీవలే మూడో సీజన్‌ను ప్రారంభించింది. లిమిటెడ్‌ ఎడిషన్‌ పేరుతో ఈ మూడో సీజన్‌ను స్ట్రీమింగ్‌ చేస్తున్నారు. మొదటి ఎపిసోడ్‌లో భగవంత్ కేసరి టీం సందడి చేసింది.

When #BollywoodMeetsBalayya , pelthai… anni records baddalaipothai..!🤙Brace yourself for an explosive dose of entertainment on #UnstoppableWithNBK , coming real soon😍🔥 #NBKOnAHA #NandamuriBalakrishna #NBK #RanbirKapoor @iamRashmika @imvangasandeep @AnimalTheFilm pic.twitter.com/N6rInjf3VQ

𝐀𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 is Ready to meet the 𝐋𝐢𝐨𝐧🦁

PS-: Both are not same

for the wildest form of entertainment 🔥#BollywoodMeetsBalayya #RanbirKapoor @iamRashmika @imvangasandeep #Animal #AnimalTheFilm #AnimalOn1stDec https://t.co/8RnWVgSGsi

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) November 12, 2023