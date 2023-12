Ananya Panday | అహనాగా ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న అనన్యపాండే..!

December 27, 2023 / 06:07 PM IST

Ananya Panday | లైగర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలుకరించింది బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్యపాండే (Ananya Panday). ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్ టాక్ తెచ్చుకుంది. కాగా ఈ భామ వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం Kho Gaye Hum Kahan. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ అర్జున్‌ వరైన్ సింగ్‌ డైరెక్టర్‌ చేసిన ఈ మూవీ డిసెంబర్‌ 26 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్‌ అవుతోంది. ఈ మూవీలో అనన్యపాండే అహనా పాత్రలో నటించింది. కాగా సినిమాలో అనన్య పాండే పాత్ర గురించి రివ్యూ ఇచ్చారు ట్రేడ్ ఎనలిస్ట్‌ రమేశ్ బాలా.

అహనా పాత్రలో అనన్యపాండే జీవించేసిందని, అహనా పాత్ర ఎంతో మంది హృదయాలను గెలుచుకుందని రమేశ్ బాలా ట్వీట్ చేశారు. డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 సినిమాలో పోషించిన Pari పాత్ర తర్వాత మరో అద్భుతమైన పర్‌ఫార్మెన్స్‌ను కనబర్చింది. ఆమె నుంచి మరింత ఉత్తమమైన సినిమాలు రావాలని ఆశిస్తున్నట్టు పేర్కొ్న్నారు.

ఇప్పటికే Kho Gaye Hum Kahan స్ట్రీమింగ్‌ సందర్భంగా మేకర్స్‌ షేర్ చేసిన అనన్యపాండే బీటీఎస్‌ స్టిల్స్ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. బీటీఎస్‌ స్టిల్స్‌లో క్యూట్‌గా, హాట్‌గా, గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తూ.. స్టన్నింగ్‌ లుక్‌తో అదరగొట్టేస్తుంది. అనన్యపాండే ఇటీవలే ముంబై పోలీసులు ఏర్పాటు చేసిన ఉమంగ్‌ 2023 ఈవెంట్‌లో ఎరుపురంగు చీరలో మెస్మరైజ్ చేసిన ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

ఇప్పటికే అనన్యపాండే మూవీ ప్రమోషనల్‌ ఈవెంట్‌లో షార్ట్‌ డ్రెస్‌లో స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తున్న విజువల్స్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో విహరించే ముగ్గురు స్నేహితుల మధ్య సాగే స్టోరీ నేపథ్యంలో సాగే ఈ మూవీలో సిద్దాంత్ చతుర్వేది, ఆదర్శ్‌ గౌరవ్‌, అనన్యపాండే లీడ్ రోల్స్‌ లో నటించారు. ఈ మూవీని టైగర్‌ బేబి, రీమా కగ్టి, జోయా అఖ్తర్‌తో కలిసి ఎక్సెల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై ఫర్హాన్ అఖ్తర్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. అనన్యపాండే ప్రస్తుతం హిందీలో రెండు ప్రాజెక్టులు చేస్తోంది. వీటిలో ఒకటి పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్ దశలో.. మరొకటి చిత్రీకరణ దశలో ఉంది.

#AnanyaPanday’s portrayal as Ahana in #KhoGayeHumKahan is winning hearts!

Post the commercial success of Dream Girl 2 where she played Pari, she gives us yet another commendable performance..

Looking forward to more work of her! pic.twitter.com/1EOmrdSzF1

— Ramesh Bala (@rameshlaus) December 27, 2023